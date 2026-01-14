Qué es un UTV, el vehículo que provocó un accidente en Pinamar

Un siniestro ocurrido el lunes por la tarde en la zona de La Frontera, en Pinamar, volvió a poner en agenda la seguridad de los vehículos recreativos. Un UTV marca Can-Am que salía del sector de médanos protagonizó un choque frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

Como consecuencia del impacto, un niño de ocho años que viajaba en el vehículo menor fue encontrado inconsciente y con un fuerte traumatismo en la cabeza. Tras el accidente, los médicos que asistieron al menor brindaron un crudo relato sobre su estado inicial, señalando que “estaba pálido”. El niño permanece internado en estado crítico, mientras que un hombre de 30 años que lo acompañaba presentó heridas en el rostro.

Un UTV (Utility Task Vehicle) es un todoterreno compacto con jaula antivuelco y asientos en hilera, diseñado para terrenos difíciles y trabajos rurales. Aunque son populares entre turistas por su versatilidad en dunas, su estabilidad está ligada a la pericia de quien conduce; en superficies sueltas y a alta velocidad, pueden perder adherencia, lo que incrementa el riesgo de vuelcos o colisiones.

El episodio reavivó el debate sobre la normativa y los controles en terrenos off-road. Vecinos y autoridades locales exigen una mayor fiscalización de los permisos, límites de velocidad y de las zonas habilitadas. Asimismo, se enfatiza la importancia de la capacitación de conductores, el uso de elementos de seguridad y la realización de controles periódicos en los accesos a los médanos.