El sábado 18 de octubre de 2025 se llevará a cabo el evento de conmemoración por los 25 años de la agrupación Racimo Punk. El concierto tendrá lugar en el establecimiento Bar de Titi, ubicado en la intersección de Avenida España y Tacuarí en la localidad de Rawson, con inicio programado para las 23 horas.

El line-up musical contará con la participación de dos bandas invitadas: Blu, de la escena local, y Sektor Siete, agrupación representante del género punk rock. La organización del evento ha establecido un sistema de venta de entradas con modalidad de anticipadas, disponible bajo la promoción de dos entradas por 15.000 pesos, mientras que el valor en puerta será de 10.000 pesos por unidad.

La información relativa al evento ha sido difundida a través de los canales oficiales de la sala El Depósito, espacio identificado como sala de ensayo y grabación, con domicilio en la calle Pueyrredón entre Mitre y Rivadavia de la ciudad de San Juan. Los organizadores han confirmado los detalles logísticos y musicales para el desarrollo de esta celebración que reúne a seguidores del género punk en la región.