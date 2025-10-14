Las investigaciones judiciales sobre el plan criminal de Pablo Rodríguez Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, revelaron que los restos humanos encontrados en un campo de Entre Ríos corresponden en un 99% a Martín Palacios, el chofer de la aplicación de movilidad que estaba siendo intensamente buscado.

La novedad fue confirmada por el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien indicó que la identificación tiene un nivel de certeza del 99%, aunque aún resta la confirmación oficial por análisis de ADN. En paralelo, la Justicia imputó a Laurta por homicidio calificado “criminis causa” de Palacios.

El hallazgo representa un avance clave en la reconstrucción del plan criminal de Laurta, que comenzó con su salida de Uruguay y continuó con los asesinatos de su ex pareja y su exsuegra en Córdoba. Ahora, la trama suma el homicidio del remisero, cerrando una parte de la investigación sobre la serie de delitos cometidos por el imputado.

Entre las pruebas que vinculan directamente a Laurta con la muerte de Palacios se destaca la billetera del chofer hallada en la habitación del Hotel Berlín, en Gualeguaychú, donde Laurta se encontraba al momento de su detención. En la misma habitación también fueron incautados cinco teléfonos celulares, cuya pertenencia y peritaje aún están en curso, y que podrían aportar más elementos para el esclarecimiento del caso.

Las autoridades reconstruyeron que Laurta había planificado el asesinato de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y posteriormente su desplazamiento a Entre Ríos, donde se presume que ultimó a Martín Palacios. Este hecho amplía el espectro de su imputación y refuerza la hipótesis de un plan criminal premeditado que involucró múltiples víctimas y provincias.

La causa continúa bajo investigación mientras la Justicia avanza con pericias de ADN, análisis de celulares y elementos hallados en la habitación del hotel, con el objetivo de confirmar la identidad del cuerpo y cerrar la investigación sobre todos los crímenes vinculados a Laurta.