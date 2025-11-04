"Vivís en un zoológico": el cruce entre Mario Pergolini y Facundo Arana

El humor ácido y característico de Mario Pergolini volvió a ser protagonista al aire de su programa radial. Esta vez, el receptor fue el reconocido actor Facundo Arana, quien suele compartir abiertamente su amor por la naturaleza y los animales a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando la conversación se centró en la dinámica de tener múltiples mascotas en casa. Arana comentó sobre los diferentes animales que conviven con él y su familia, destacando que muchos de ellos son especies rescatadas que encontraron refugio en su propiedad. En ese momento, Pergolini lanzó el comentario que generó risas: "¿Pero vivís en un zoológico?".

La pregunta, que podía interpretarse como una crítica, fue rápidamente contestada por el actor con una mezcla de humor y seriedad, dejando en claro su compromiso con el bienestar animal. "No, Mario, no vivo en un zoológico. Vivo en un hogar donde reciben amor y una segunda oportunidad. No son exhibición, son familia", sentenció Arana, elevando el tono para defender a sus fieles compañeros.

El conductor, al notar la pasión del actor, suavizó su intervención y reconoció la nobleza de su causa. "Entiendo. Es un montón de trabajo, pero admirable", replicó Pergolini, dando por finalizado el "picante" intercambio en un tono amigable.