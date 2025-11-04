Evangelina Anderson y Wanda Nara se reconciliaron: "Nos unieron nuestros hijos"

La cocina de MasterChef Celebrity fue escenario de uno de los momentos más emotivos y esperados de la televisión reciente: la reconciliación pública entre Evangelina Anderson y Wanda Nara. La modelo, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas al relatar la profunda historia detrás de su plato, un gesto que terminó por unirla en un abrazo sanador con la conductora del ciclo.

El desafío de la noche pedía a los participantes preparar una receta que evocara una historia personal. Evangelina optó por unos tacos mexicanos, un homenaje al país donde vivió una etapa "diferente" y significativa de su vida.

"Puse los tres tacos y sentí que eran mis tres hijos. Y los choclos eran como los brazos de mamá y papá, que están siempre, que somos una familia y que tiene que haber mucho amor", explicó Anderson con la voz quebrada. El estudio se sumió en un silencio de profunda emoción, incluyendo a los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, quienes agradecieron su entrega.

La reacción más esperada llegó de parte de Wanda Nara. La conductora, también conmovida por el relato, se acercó a la modelo y pronunció una frase clave que definió el momento: "Te quiero mucho y quiero a tus hijos un montón". La respuesta de Evangelina selló años de histórica rivalidad que se remontaba a viejos conflictos de la adolescencia y el pasado con Maxi López: "Yo también, mucho".

El momento culminó con un cálido abrazo que selló la paz. Detrás de cámara, Evangelina Anderson bromeó, dando por zanjada cualquier diferencia: "Estamos todos muy sensibles... la perdono a Wanda", reafirmando que la relación entre ambas está completamente reparada, un vínculo que, según Evangelina, fue gestado por la amistad de sus hijos.