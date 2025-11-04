La caravana de treinta automóviles Ferrari que recorrerá esta tarde las calles de San Juan ya se encuentra en la provincia y tuvo su primera escala fotográfica en el Parque Triásico de Ischigualasto, donde los exclusivos vehículos posaron frente al emblemático paisaje lunar. Las imágenes de los superdeportivos en contraste con las formaciones geológicas únicas del lugar ya comenzaron a circular en redes sociales, generando expectativa en la población.

Tras su escala en Ischigualasto, recorrerán la ciudad en un desfile abierto al público. FOTO: Gentileza

El evento, que forma parte del Ferrari Norte 2025, mantiene su programación original con la concentración a las 17:00 horas en el Autódromo El Villicum, desde donde los treinta Ferrari -acompañados por sesenta visitantes extranjeros- iniciarán su recorrido a las 17:30 hacia la ciudad de San Juan. El desfile transitará por la Ruta Nacional 40, Avenida Circunvalación, Avenida Guillermo Rawson y Avenida Libertador General San Martín, pasando por el Centro Cívico y el Parque de Mayo antes de finalizar en el Hotel Del Bono Park, donde los vehículos quedarán exhibidos.

El evento Ferrari Norte 2025 ya tiene sus lujosos protagonistas en suelo sanjuanino. FOTO: Gentileza

Testigos del paso de la caravana por Ischigualasto describieron el impacto visual de ver los lujosos automóviles en uno de los sitios paleontológicos más importantes del mundo. La formación "El Hongo" y otros reconocidos geoformas sirvieron de escenario para esta sesión fotográfica exclusiva que marca el inicio de las actividades del evento en la provincia. La caravana abandonará San Juan mañana miércoles a las 10:30 horas con rumbo a Mendoza, completando así su paso por el norte argentino.