La reciente gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) se vistió de profunda emoción con el testimonio de Marixa Balli, quien no pudo contener las lágrimas al presentar un plato que la conectaba directamente con sus recuerdos más dolorosos. La consigna de la noche invitaba a los participantes a cocinar una receta ligada a su pasado, una propuesta que desató un aluvión de sentimientos en la bailarina.

Balli preparó unos tallarines que rememoraban la cocina de su padre, pero al acercarse a la mesa del jurado, la melancolía la superó. Germán Martitegui, visiblemente conmovido, le preguntó si la receta tenía un valor emocional, a lo que Marixa respondió con la voz quebrada: "La cocina tiene algo de melancolía. Los platos te traen a la familia... y cuando esos eslabones se van yendo, y la familia se achica... primero fue mi padre y después mataron a mi hermano. Cambió mi vida”.

Publicidad

El silencio se apoderó del estudio de grabación mientras la participante intentaba reponerse. La trágica muerte de su hermano Luis en 2018, atropellado por una moto en la vía pública, marcó un antes y un después en su vida. "Siento que mi padre y mi hermano me están viendo", expresó entre lágrimas.

El jurado la contuvo y la felicitó por su valentía y su plato. Donato de Santis fue el primero en hablar: “Todos esos recuerdos que te invaden el alma hoy son un lugar único. Gracias por compartirlo con nosotros”, le dijo. Por su parte, Damián Betular elogió su progreso: "Atesorá esta receta que es excelente".

Publicidad

Finalmente, Martitegui destacó la conexión de Marixa con la preparación: “Hay un mundo en el sabor y es la primera vez que te veo completamente conectada con lo que hiciste”. La bailarina, en medio de la emoción, sentenció la crudeza de su dolor: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron de manera cruel... Yo trato siempre de sonreír porque eso es lo que me hace sentir viva”.