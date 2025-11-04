El lunes 11 de agosto se convirtió en una fecha que le cambió la vida para siempre a Alejandra Maglietti. A sus 39 años, la formoseña se convirtió en madre de Manuel, su primer hijo, y desde entonces no puede ocultar su felicidad.

Maglietti, quien en el pasado había expresado dudas sobre la posibilidad de ser madre, hoy afirma estar pasando "el mejor momento de mi vida". Compartió en una entrevista que ahora entiende por qué "en la calle hay tanto cochecito", ya que con su pareja intentan "encontrar actividades que lo estimulen y diviertan", aunque respetando estrictamente "las ventanas de sueño, cada hora y media" del bebé.

Lo más conmovedor de sus declaraciones fue la reflexión sobre su cambio de perspectiva respecto a la maternidad. La panelista admitió que siente "una felicidad que no puedo explicar".

Maglietti reveló su gran arrepentimiento: "Tenía dudas sobre la maternidad y me arrepiento ahora porque Manu le dio como un propósito nuevo a mi vida".

La abogada señaló directamente al discurso social que, a su parecer, afecta a su generación de mujeres. "Quizá, a esta generación de mujeres, nos bajaron un discurso diferente… Que la maternidad te limita o te recorta posibilidades. Y la verdad que viviéndolo me doy cuenta de que no es así".

Para Maglietti, la llegada de Manuel le cambió la vida "para bien". Ella sostiene que ser mamá es "tan importante como esforzarme, tener un título, desarrollarme en las cosas que me gustaban". Además, asegura que al ser madre se desarrollan "otras partes de vos, además del éxito laboral; te enfocás en el amor, la cuestión familiar, el propósito de vida".