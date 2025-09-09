Revisá tus datos: IPV publicó los padrones para el sorteo de las 344 viviendas

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha dado un paso crucial en el camino hacia el sorteo de 344 viviendas programado para el 25 de septiembre. Tras finalizar el período de inscripción, que congregó a 28.414 aspirantes, la institución ha publicado los padrones provisorios de inscriptos. Este es un procedimiento fundamental que permite a los postulantes verificar que su información esté correctamente cargada en el sistema.

¿Qué son los padrones provisorios y por qué son importantes?

Los padrones provisorios son las listas preliminares de todas las personas o familias que se inscribieron exitosamente para el sorteo. Su publicación tiene un objetivo claro: garantizar la transparencia del proceso y ofrecer a cada aspirante la oportunidad de confirmar que sus datos personales están registrados de manera exacta y completa.

Cualquier error, por mínimo que sea, podría implicar la exclusión del sorteo. Por ello, esta etapa de revisión es crítica para los 28.414 inscriptos que aspiran a una de las 344 soluciones habitacionales disponibles en los siete barrios planificados.

¿Cómo y dónde consultar el padrón provisorio?

La consulta es digital y de acceso público. Los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial del IPV.

Buscar y hacer clic en el ícono que dice “Sorteo provincial de viviendas”.

Seleccionar la opción “Padrón provisorio”.

Se desplegará un listado con los nombres de todos los barrios disponibles. Debe acceder al barrio que eligió durante su inscripción.

Una vez dentro, buscar su nombre y apellido en la lista para verificar todos sus datos.

El plazo para realizar esta verificación es extremadamente corto: solo hay tiempo hasta el miércoles 10 de septiembre. Se recomienda hacer la consulta con la mayor celeridad posible.

¿Qué hacer si se detecta un error o mi nombre no aparece?

Si un aspirante detecta que sus datos son incorrectos, están incompletos o directamente no figura en el padrón del barrio que eligió, debe presentar un reclamo formal. El IPV ha establecido un período exclusivo para ello:

Fechas: Del 12 al 15 de septiembre.

Lugar: Mesa de Entradas del IPV, ubicada en el Centro Cívico, núcleo 1, planta baja.

Horario: De 7:00 a 14:00 horas.

Documentación requerida para el reclamo:

Para gestionar cualquier corrección, es obligatorio presentar:

DNI original y una fotocopia.

El PIN que se recibió al momento de completar la inscripción. Este código es fundamental para identificar su trámite.

Cualquier otro documento que respalde la solicitud de modificación (por ejemplo, comprobantes de inscripción).

Cronograma: Los próximos pasos hacia el sorteo

El proceso continúa con un cronograma estricto y definido:

16 al 18 de septiembre: El IPV realizará los ajustes y correcciones internas de los padrones basados en los reclamos recibidos.

19 de septiembre: Cierre definitivo e irrevocable de los padrones. Nadie fuera de estas listas podrá participar del sorteo.

22 al 24 de septiembre: Publicación de los padrones definitivos para conocimiento de todos los aspirantes.

25 de septiembre: Se llevará a cabo el sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia.

Contexto de una alta demanda

La publicación de estos padrones ocurre en el marco de una gran expectativa. Con 28.414 familias anotadas para apenas 344 viviendas, la demanda supera ampliamente la oferta, reflejando la necesidad habitacional en la provincia. Los barrios que registraron mayor preferencia entre los postulantes fueron Los Surcos, en Chimbas, y El Jagual, en Pocito.