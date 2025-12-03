Vicuña y Wanda Nara planifican un encuentro secreto en Punta del Este

Un giro sorprendente en el ámbito de la farándula argentina podría culminar en una de las fotografías más esperadas del verano, una que involucra a Benjamín Vicuña y Wanda Nara. Pese a que el actor chileno ha negado tener diálogo con la conductora, ha trascendido la posibilidad real de un encuentro entre ambos en Punta del Este.

La cercanía se hizo notoria recientemente cuando Wanda Nara utilizó sus historias para promocionar la nueva fragancia de Benjamín Vicuña. Este gesto llamó "muchísimo la atención", dado que él no le devolvió el agradecimiento ni reposteó la publicación.

Ahora, las fuentes indican que el encuentro podría concretarse en Uruguay. Gustavo Méndez, en La Posta del Espectáculo, aseguró que "Este verano en Punta del Este, hay muchas probabilidades, porque hay ganas de ambas partes, de que haya un encuentro entre Wanda Nara y Benjamín Vicuña y que haya foto juntos". El colega añadió que "Hay voluntades de ambos lados de encontrarse en Punta del Este".

La razón principal de esta coincidencia radica en sus planes vacacionales. Wanda Nara compró una casa en Uruguay y tiene intenciones de pasar una de las fiestas decembrinas allí junto a sus hijas. Ella podría permanecer gran parte del verano en ese país, una vez que finalicen las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde participa con Martín Migueles y sus niñas.

Por su parte, Benjamín Vicuña también se dirigirá a la costa uruguaya. Méndez relató que "Benjamín va a pasar las fiestas con sus chicos y Anita Espasandin a Punta del Este". Esta situación geográfica compartida es lo que propicia el posible acercamiento.