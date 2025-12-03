En un nuevo y filoso round mediático, Jorge Rial reavivó la tensión con su examigo Luis Ventura tras su polémica ausencia en los Martín Fierro de Cable, donde su programa resultó ganador. El conductor de televisión dialogó con Rodrigo Bar para SQP y reafirmó la brecha, cargando de ironía sus respuestas a las acusaciones recibidas.

Rial dejó en claro que su decisión de no asistir a la ceremonia estaba "hace tiempo [...] definido". Minimizar la polémica fue uno de sus objetivos, al señalar que "Es la primera vez que se cuestiona a alguien cuando no va a algún lugar".

El periodista insistió en que su falta respondía a un principio de vida: "Hay algo que se llama coherencia, que está en desuso y fuera de moda, pero tiene que ver con bancar las convicciones. Fue lo que traté de hacer. Siempre estuve del otro lado de la vereda".

La relación con Ventura, quien fuera su amigo cercano, fue el eje de sus reproches. Con sarcasmo, Rial lanzó la frase más resonante: "De mis exmujeres, Ventura es quien más me reclamó". Inmediatamente después, el conductor agregó: "No entiendo qué reclama".

Sobre las críticas de su excompañero, que insinuaban celos profesionales o que habría faltado porque el Martín Fierro de Oro fue para Gato Sylvestre, Rial contraatacó la legitimidad de los premios: "¿Están arreglados los Martín Fierro? Lo dice el presidente de APTRA".

Respecto a por qué no había comunicado antes su decisión de ausentarse, Rial explicó que mantuvo el suspenso intencionalmente: "Mantuve el show hasta el último minuto. No se pueden quejar. Avisé a las 21 que no iba y lo sabía mucho antes".

Según Rial, este manejo del tiempo habría profundizado el enojo de Ventura: "Está dolido y está bien". El conductor se mostró convencido de la intención detrás de la insistencia de Ventura para que asistiera: "Ellos esperaban que fuera para pasearme como la presa que les faltaba y después decir que por un Martín Fierro cambié de opinión".

A pesar de la magnitud del conflicto, Rial defendió su postura de priorizar los premios sobre el show personal y remarcó que un encuentro debía darse en otro contexto: "La charla hay que tenerla fuera de la pantalla". Añadió que "No puede ser que si yo iba o le daba un abrazo a Ventura era más importante que los premios".

Finalmente, el periodista se refirió a las heridas más profundas, recordando el litigio iniciado contra su examigo: "Le inicié acciones legales porque creo que hizo uso y abuso de mi hija de una manera desleal". Rial comparó la cobertura mediática de su situación familiar con la de otros colegas, sintiéndose especialmente dolido por Ventura, padrino de su hija. Afirmó que "Cuando fue el quilombo de Tinelli con la hija se tiraban arriba de la granada… conmigo no tuvieron la misma manera de manejarse. Sobre todo él, y eso me dolió".

Rial cerró su descargo con una mezcla de ironía y afecto, aunque la paz parezca distante: "No llores más, Ventu, te quiero".