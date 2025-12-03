En la madrugada de este miércoles, el Gobierno nacional anunció que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concluyó la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional. Como parte de esta transición, el asesor presidencial Santiago Caputo dispuso el reemplazo de Sergio Neiffert por Cristian Auguadra, medida que fue oficializada minutos después mediante el Decreto 852/2025.

La decisión se tomó tras la validación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso, que dio por finalizada la fase inicial de ordenamiento, auditoría interna y optimización de recursos encabezada por Neiffert. Según la Vocería Presidencial, este tramo permitió sentar bases “más eficientes y profesionales” para el funcionamiento del organismo.

Con la designación de Auguadra, contador público con experiencia en auditoría, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional, el Gobierno abre una segunda etapa orientada a profundizar la modernización técnica y operativa del organismo. También se priorizará la consolidación de mecanismos de control y la planificación estratégica para avanzar hacia “un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aceptó además la renuncia de Neiffert a su rol como Inspector General de la División de Asuntos Internos. La transformación de la SIDE forma parte de los objetivos centrales de la actual administración.