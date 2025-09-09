En el marco de la coyuntura política provincial, donde el peronismo busca rearmarse tras la derrota electoral de 2023, la figura de Cristian Andino emergió dentro del justicialismo. Sin embargo, Rodolfo Colombo desestimó cualquier posibilidad de una disidencia significativa al señalar que la figura de Andino es la misma que la de Sergio Uñac. "Cuando digo que Andino es Uñac es solo describirlo, ya que en la interna se habló de que lo impuso en la boleta, pero no es despectivo", afirmó el jefe de asesores del Gobernador en el Café de la Política.

El dirigente del oficialismo provincial no se quedó en la mera descripción y fue directo al corazón de la cuestión al interpelar a los referentes peronistas por sus decisiones políticas a nivel nacional. Al rememorar la reciente elección interna para la presidencia del Partido Justicialista, donde la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner para ocupar dicho cargo fue respaldada por las principales figuras, Colombo señaló: "Cuando decidieron y expresaron quién debería ser presidenta del PJ nacional, todos coincidieron en que sea Cristina Fernández y si van a ir a responderle, que se hagan cargo". Con esta declaración, Colombo busca dejar en claro que, más allá de los discursos locales, los dirigentes peronistas de San Juan mantienen una lealtad indiscutible a la conducción nacional, lo que los aleja de la realidad provincial.

Para Colombo, esta lealtad es especialmente relevante en un partido históricamente verticalista como el peronismo. "Mucho más en un partido verticalista como es el peronismo históricamente", sostuvo el asesor del gobernador, para quien las señales políticas en la actualidad no son distintas a las del pasado.

En un contexto de crisis económica y fuertes discusiones sobre el rol del Estado, el peronismo sanjuanino, según el dirigente oficialista, opta por alinearse con los lineamientos del kirchnerismo. “Hoy por hoy las señales son estas que estoy describiendo y tanto Andino como Uñac se manifestaron a favor".

La idea de que Andino es una continuidad de Uñac no solo se basa en los acuerdos internos, sino también en la misma sintonía política que los une con el kirchnerismo. Para el oficialismo, es un dato de la realidad que busca interpelar a los votantes para que analicen las opciones de cara a las próximas elecciones.

Textuales

Rodolfo Colombo / Jefe de asesores del Gobernador