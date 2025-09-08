Política > Audios de Karina
Rusia citó al embajador argentino tras denuncias de espionaje de Patricia Bullrich
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este lunes 8 de septiembre al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciara la presunta participación de ciudadanos rusos en la filtración de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La citación busca obtener aclaraciones oficiales sobre las acusaciones.
Bullrich había señalado la existencia de “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino” y vinculó estas maniobras con los audios de Milei. Según la ministra, ciudadanos rusos podrían haber intervenido en acciones que afectaron la confidencialidad de las grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada.
El caso se complicó con otra serie de escuchas en las que Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mencionó un presunto esquema de recaudación de sobornos que involucraba a la hermana del presidente. Actualmente, se investigan las fuentes de las grabaciones y la posible implicancia de funcionarios o terceros en la manipulación de información confidencial.
Por su parte, la embajada de Rusia en Argentina rechazó las acusaciones de Bullrich y negó categóricamente cualquier participación de su inteligencia en la difusión de los audios. En un comunicado, la sede diplomática sostuvo que “no se ha aportado ninguna prueba al respecto” y calificó las denuncias como “infundadas y falsas”, agregando que “el deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”.
La situación diplomática mantiene la atención de ambos gobiernos, en medio de un nuevo capítulo de tensiones sobre la confidencialidad de información de la Casa Rosada y las acusaciones de espionaje internacional.
Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del domingo en Marquesado, cuando un adolescente conduciendo un Renault Sandero Stepway realizó una maniobra imprudente a alta velocidad, invadiendo el carril contrario y colisionando de frente con un Volkswagen Virtus, que operaba como Uber y llevaba a dos personas.
Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del domingo en Marquesado, cuando un adolescente conduciendo un Renault Sandero Stepway realizó una maniobra imprudente a alta velocidad, invadiendo el carril contrario y colisionando de frente con un Volkswagen Virtus, que operaba como Uber y llevaba a dos personas.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
Alejandro "Tati" Jofré, un agente penitenciario, fue acusado de perpetrar un fraude millonario contra 25 de sus colegas en el Penal de Chimbas. Utilizando la confianza de las víctimas y promesas de inversiones falsas, logró acumular más de $158 millones. El juez de Garantías Matías Parrón le dictó prisión preventiva por dos meses.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".