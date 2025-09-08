El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este lunes 8 de septiembre al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunciara la presunta participación de ciudadanos rusos en la filtración de audios de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La citación busca obtener aclaraciones oficiales sobre las acusaciones.

Bullrich había señalado la existencia de “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino” y vinculó estas maniobras con los audios de Milei. Según la ministra, ciudadanos rusos podrían haber intervenido en acciones que afectaron la confidencialidad de las grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada.

El caso se complicó con otra serie de escuchas en las que Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mencionó un presunto esquema de recaudación de sobornos que involucraba a la hermana del presidente. Actualmente, se investigan las fuentes de las grabaciones y la posible implicancia de funcionarios o terceros en la manipulación de información confidencial.

Por su parte, la embajada de Rusia en Argentina rechazó las acusaciones de Bullrich y negó categóricamente cualquier participación de su inteligencia en la difusión de los audios. En un comunicado, la sede diplomática sostuvo que “no se ha aportado ninguna prueba al respecto” y calificó las denuncias como “infundadas y falsas”, agregando que “el deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”.

La situación diplomática mantiene la atención de ambos gobiernos, en medio de un nuevo capítulo de tensiones sobre la confidencialidad de información de la Casa Rosada y las acusaciones de espionaje internacional.