El entorno de la familia Tinelli atraviesa un momento de máxima tensión tras conocerse que Marcelo Tinelli habría decidido dejar de mantener económicamente a sus hijos mayores. Mientras Micaela sostiene su marca de ropa y Juana trabaja como modelo, la situación de Francisco Tinelli, de 27 años, sería crítica.

Según trascendió, el joven "está viviendo en un departamento que le paga Paula Robles porque está pasando una situación económica muy complicada", reveló la periodista Noelia Santone en Infama. Por su parte, Marcela Tauro confirmó esta versión indicando que el joven "está viviendo en un departamento chiquito y ahora se está bancando él".

La panelista Santone profundizó sobre la nueva cotidianidad del hijo del conductor: "La situación es tan complicada que no puede pagarse un auto y viaja con SUBE para trasladarse. Él estaba acostumbrado a otra cosa". Este drástico cambio de vida se habría originado "a partir del accidente que tuvo en el que chocó", sumado al actual caos familiar y los problemas financieros del conductor de televisión.

Pese a contar con una línea de ropa masculina en Ginebra y desempeñarse como DJ, sus ingresos actuales no serían suficientes para cubrir sus gastos básicos.

El panorama familiar se completa con la realidad de su hermana Candelaria, quien se habría visto forzada a reabrir su cuenta de contenido para adultos para generar ingresos propios.

En contraste, Juana Tinelli recibió recientemente un saludo de Francisco en redes sociales, mientras ella le dedicaba a su padre una canción con la frase: “¿De qué te sirve si siempre mientes?”, lo que provocó una reacción pública de Marcelo. Ante la falta de sustento paterno, Francisco, quien antes fue asistente de producción en la empresa familiar, debe adaptarse a una realidad lejos de los antiguos privilegios.