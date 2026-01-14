Un trágico accidente de tránsito conmocionó la noche del martes en la ciudad de Villa Allende, en Córdoba Una mujer de 69 años perdió la vida luego de ser embestida por un vehículo cuando cruzaba la calle para tirar la basura.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió pasadas las 0 horas del miércoles, cuando la víctima intentaba atravesar la calzada y fue atropellada por una camioneta Ford Ecosport. Por causas que aún se investigan, el impacto fue de tal magnitud que la mujer sufrió heridas fatales.

Publicidad

Tras el siniestro, un servicio de emergencias se hizo presente rápidamente en el lugar y constató el fallecimiento de la víctima. El conductor del vehículo, un hombre de 48 años, permaneció en el sitio y quedó a disposición de la Justicia.

En el caso intervino la fiscalía de turno, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, determinar responsabilidades y definir la situación procesal del automovilista.