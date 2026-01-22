Publicidad
Sampaoli explotó y casi pelea cotra un DT en Brasil

El entrenador argentino Jorge Sampaoli, del Atlético Mineiro, protagonizó un fuerte altercado con Alberto Valentim, técnico del América Mineiro, tras la primera parte del duelo por el Campeonato Mineiro, luego de que su colega se burlara de su estatura con un gesto despectivo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Jorge Sampaoli se quiso ir a las manos y no lo podían parar. (Gentileza)

Jorge Sampaoli vivió un episodio de alta tensión durante el partido entre Atlético Mineiro y América Mineiro en Brasil, que terminó igualado 1-1 por la cuarta fecha del Campeonato Mineiro, luego de que el técnico rival Alberto Valentim se burlara de su estatura con un gesto y un comentario despectivo al término del primer tiempo. 

El entrenador argentino, conocido por su temperamento intenso, no tomó bien la provocación: increpó a Valentim y la discusión subió de tono de inmediato, hasta el punto en que casi llegan a los golpes en pleno campo de juego. (Emol)

La intervención de jugadores, asistentes y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos fue clave para separar a los protagonistas y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores, antes de que Sampaoli fuese contenido y retirado hacia los vestuarios entre gritos.

La polémica se gestó luego de que se anulara un gol de Atlético Mineiro, lo que ya había generado malestar en Sampaoli; sin embargo, fue el comentario despectivo de Valentim, llamándolo “baixinho” (bajito) y burlándose de su altura, lo que detonó la explosiva reacción del argentino y encendió los ánimos en el estadio.

Además del intercambio verbal entre los entrenadores, el clima en el encuentro fue intenso y llamó la atención de los medios en Brasil y Sudamérica, donde el video del cruce empezó a viralizarse en redes sociales, instalando el episodio como tema de conversación entre aficionados y comentaristas deportivos. 

El episodio se suma a otros momentos de fuerte carácter protagonizados por Sampaoli a lo largo de su carrera como director técnico, y plantea nuevamente la discusión sobre el manejo emocional del casildense en situaciones de alta presión competitiva.

