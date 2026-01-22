Huarpe Deportivo > Por una ofensa
Sampaoli explotó y casi pelea cotra un DT en Brasil
POR REDACCIÓN
Jorge Sampaoli vivió un episodio de alta tensión durante el partido entre Atlético Mineiro y América Mineiro en Brasil, que terminó igualado 1-1 por la cuarta fecha del Campeonato Mineiro, luego de que el técnico rival Alberto Valentim se burlara de su estatura con un gesto y un comentario despectivo al término del primer tiempo.
El entrenador argentino, conocido por su temperamento intenso, no tomó bien la provocación: increpó a Valentim y la discusión subió de tono de inmediato, hasta el punto en que casi llegan a los golpes en pleno campo de juego. (Emol)
La intervención de jugadores, asistentes y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos fue clave para separar a los protagonistas y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores, antes de que Sampaoli fuese contenido y retirado hacia los vestuarios entre gritos.
La polémica se gestó luego de que se anulara un gol de Atlético Mineiro, lo que ya había generado malestar en Sampaoli; sin embargo, fue el comentario despectivo de Valentim, llamándolo “baixinho” (bajito) y burlándose de su altura, lo que detonó la explosiva reacción del argentino y encendió los ánimos en el estadio.
Además del intercambio verbal entre los entrenadores, el clima en el encuentro fue intenso y llamó la atención de los medios en Brasil y Sudamérica, donde el video del cruce empezó a viralizarse en redes sociales, instalando el episodio como tema de conversación entre aficionados y comentaristas deportivos.
El episodio se suma a otros momentos de fuerte carácter protagonizados por Sampaoli a lo largo de su carrera como director técnico, y plantea nuevamente la discusión sobre el manejo emocional del casildense en situaciones de alta presión competitiva.
