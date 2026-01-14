Scott Adams muere a los 68 años: adiós al creador de Dilbert

El mundo del humor gráfico despide a Scott Adams, el célebre creador de la tira cómica Dilbert, quien falleció el 13 de enero de 2026 en California a los 68 años. Su muerte fue consecuencia de complicaciones por un cáncer de próstata metastásico, un diagnóstico que el autor había hecho público en mayo de 2025 y que documentó de forma progresiva en sus plataformas digitales.

La noticia fue confirmada por su exesposa, Shelly Miles, a través de un video en YouTube donde expresó: “Desafortunadamente, no es una buena noticia. Ya no está con nosotros”. Adams, nacido en Windham, Nueva York, en 1957, se graduó en economía en Hartwick College antes de forjar una carrera corporativa en el Crocker National Bank y Pacific Bell. Fue precisamente en esos entornos de oficina donde encontró la inspiración para sus caricaturas, basadas en experiencias propias y relatos de sus colegas.

Desde el debut de Dilbert en 1989, la obra alcanzó una proyección masiva, distribuyéndose en más de 2.000 periódicos de 57 países. En 1995, Adams abandonó su empleo en telecomunicaciones para dedicarse por completo a la historieta, que se expandió con el libro The Dilbert Principle (1996) y una serie animada en 1999 que recibió una nominación al Emmy. Su labor fue reconocida en 1997 con el Reuben Award, el máximo galardón de la National Cartoonists Society.

En el ámbito personal, Adams estuvo casado con Shelly Miles (2006-2014), con quien fue padrastro de Savannah y Justin, y posteriormente con Kristina Basham (2020-2022). En 2018, sufrió la pérdida de su hijastro Justin por una sobredosis de fentanilo.

Sobre su vida familiar, el dibujante reflexionó: “Para la primera parte de mi vida, me concentré en ser un buen esposo y padre como forma de encontrar sentido. Eso funcionó, pero los matrimonios no siempre duran para siempre y el mío terminó de manera amistosa. Estoy agradecido por esos años y por las personas que llegué a llamar familia”.

Durante su último año, Adams compartió la dureza de su tratamiento y el avance de la enfermedad, mencionando que padecía fatiga extrema y dolor constante. En una de sus intervenciones, manifestó: “Mi cansancio y mi dolor están en su punto máximo. Me encuentro en mal estado de los huesos”.

Pese a su deterioro, continuó supervisando los guiones de su tira hasta noviembre de 2025 apoyado por un colaborador, y dejó un legado literario con obras de autoayuda y negocios como How to Fail at Almost Everything and Still Win Big.