Durante un operativo de control en el Paso Internacional Agua Negra, un ciudadano argentino mayor de edad fue detenido tras detectarse que intentaba ingresar a Chile con municiones calibre 9 milímetros.

El hallazgo se produjo en el Complejo Fronterizo Juntas del Toro, en la Región de Coquimbo, donde el personal del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena realiza tareas de vigilancia desde el inicio de la temporada estival.

El procedimiento, que contó con la colaboración del Servicio de Aduanas y el Ministerio Público, también derivó en el arresto de un ciudadano chileno. Este último pretendía salir de su país hacia Argentina portando una linterna electroshock, un dispositivo prohibido por la legislación chilena vigente.

Desde la apertura del paso a finales de noviembre, las autoridades ya han concretado más de 25 mil controles. Se informó que la vigilancia se mantendrá de forma estricta en la ruta 41 Gabriela Mistral mientras el tránsito internacional esté habilitado, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley de Armas y las normativas de seguridad.