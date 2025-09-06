Policiales > Plan Regional de Cuyo
Secuestro a un cargamento de cocaína con destino a San Juan: cuatro detenidos en Mendoza
POR REDACCIÓN
La lucha contra el narcotráfico en la región de Cuyo ha dado un paso firme con un reciente operativo que frustró el ingreso de cocaína a San Juan. En la madrugada del sábado, la Policía de Investigaciones de Mendoza, en colaboración con la Fiscalía Federal de esa provincia, secuestró 2.722 gramos de cocaína compactada en tres ladrillos en la Ruta Nacional 40, a la altura de Jocolí, Lavalle. Este importante golpe permitió la detención de cuatro personas –dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad– que quedaron a disposición de la Justicia Federal.
La investigación que culminó en esta interceptación se inició en Guaymallén, donde se detectó la circulación de dos vehículos sospechosos, un Renault Logan y un Fiat Cronos, los cuales fueron posteriormente interceptados en Lavalle. Durante la requisa, además de la droga, se confiscaron $130.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y los vehículos utilizados en la maniobra, elementos que serán cruciales para el avance de la causa.
Este procedimiento es parte integral del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, un esquema de trabajo conjunto establecido en mayo de 2024 por los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Poggi (San Luis) en el Arco Desaguadero. El objetivo primordial de este acuerdo es unificar recursos, tecnología e inteligencia para combatir delitos complejos como el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza. La implementación de este plan se traduce en controles más rigurosos en pasos estratégicos, interoperabilidad de cámaras lectoras de patentes e integración de bases de datos, lo que permite anticipar y desarticular movimientos criminales.
