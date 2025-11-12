Seis meses de prisión preventiva para el conductor acusado de matar un policía

La Justicia avanzó con la formalización del conductor Mario Alberto Tapia, señalado como responsable del siniestro vial que le costó la vida al agente Julio Tomás Exequiel Villarreal el pasado 2 de julio en Caucete.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, quien imputó a Tapia por el delito de homicidio culposo agravado. Específicamente, la imputación incluye las agravantes de conducir un vehículo con motor y darse a la fuga. El Ministerio Público Fiscal, con la intervención del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio, solicitó un plazo de seis meses de investigación para llevar a cabo las medidas pendientes en la causa.

El accidente ocurrió en la intersección de calle La Plata y Rastreador Calívar, frente a la bodega Arenas S.A.

La investigación determinó que el Peugeot 408, conducido por Tapia, realizó una maniobra imprudente al salir desde la banquina este. Esta acción obligó a otro vehículo, un Volkswagen Bora guiado por Juan Pablo Zamora, a realizar una maniobra evasiva. Un testigo confirmó que Zamora logró frenar y esquivar al Peugeot, pero al hacerlo perdió el control del Bora, cruzó de carril e impactó de frente contra la motocicleta Motomel 150 cc que manejaba el policía Villarreal.

Aunque el Bora fue el vehículo que impactó directamente al policía, la Fiscalía concluyó que la causa determinante y generadora del siniestro fue la maniobra indebida del conductor del Peugeot 408.

Tras el hecho, ambos conductores fueron detenidos, pero Tapia se constató que abandonó el lugar del accidente y se presentó posteriormente en una comisaría, cuando el caso ya era investigado. Las cámaras del Cisem fueron cruciales para identificar el Peugeot oscuro involucrado y vincularlo directamente con el acusado.

Durante la audiencia de formalización, la defensa de Mario Alberto Tapia sostuvo que su cliente no se dio a la fuga de forma consciente. La defensa argumentó que Tapia padece un problema de audición que le habría impedido advertir el choque, asegurando que "nunca habría tenido conocimiento del siniestro".

Sin embargo, la Fiscalía mantuvo su postura, sosteniendo que el acusado tuvo responsabilidad directa en la generación del hecho y que su conducta posterior encuadra en la figura agravada por la fuga del lugar del accidente.