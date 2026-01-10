Un detalle estético captado en redes sociales volvió a poner el foco sobre el vínculo entre Gimena Accardi y el músico Seven Kayne. Ángel de Brito, conductor de LAM, advirtió que ambos lucieron una prenda idéntica: una chomba cuadrillé en tonos marrones de la firma Blackmamba.

Mientras la actriz se mostró con una versión de mangas cortas, el artista posó con el mismo diseño pero de mangas largas, lo que generó dudas sobre si se trata del mismo artículo o simplemente de una misma línea de ropa.

Estas especulaciones cobran fuerza tras el lanzamiento de "TILF", la innovadora serie en formato vertical que ambos protagonizan para el canal Olga. Aunque los rumores de romance surgieron incluso antes de confirmarse que su cercanía era parte de la promoción del proyecto, las recientes definiciones de Accardi en el programa Puro Show alimentaron la intriga. Al ser consultada sobre los comentarios que los señalan como pareja, la actriz respondió sin rodeos: "Sí, pero bienvenido. Ningún problema".

Lejos de incomodarse por la situación, la protagonista fue tajante respecto a la posibilidad de un nuevo vínculo: "A mí no me molestaría estar con alguien más joven, para nada".

No obstante, y tras su separación de Nico Vázquez, buscó bajar las expectativas sobre una relación formal aclarando su presente: "Estoy sola. Como estoy, estoy muy bien y estoy para esta, para estar así tranqui".