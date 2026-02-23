En el marco de la investigación por una presunta evasión fiscal de $19.000 millones, el dirigente deportivo y expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, presentó ante la justicia federal un pedido de autorización para salir del país con el fin de cumplir un compromiso profesional en el exterior.

La causa investiga el presunto delito de evasión tributaria agravada, que afectaría a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y en la que Tapia sería parte de una maniobra por la cual se habría omitido declarar o se habrían evadido impuestos por un monto millonario.

Tapia solicitó al Juzgado Federal a cargo de la causa que le conceda el permiso de salida del país para participar de un evento relacionado con el fútbol y sus funciones institucionales, argumentando que se trata de un compromiso que “no puede ser postergado” y que forma parte de su actividad habitual.

Hasta el momento, la justicia aún no resolvió el pedido y se espera que la decisión sea comunicada en los próximos días, tras analizar si existe riesgo de fuga o posibles interferencias con el desarrollo de la causa judicial.

La investigación por evasión (una de las más resonantes vinculadas al fútbol argentino) incluiría análisis de documentación contable, declaraciones tributarias y movimientos financieros que, según los fiscales, podrían revelar irregularidades en la gestión económica dentro de la asociación.

Fuentes judiciales consultadas por la prensa indicaron que, aunque Tapia no se encuentra detenido ni pesa sobre él una prohibición explícita de salir del país por ahora, el juez evaluará la pertinencia del permiso en función de la cooperación con la investigación y los antecedentes del imputado.

El caso sigue generando atención pública debido al perfil de Tapia como figura del fútbol nacional y las posibles implicancias legales y deportivas que podrían derivarse de una eventual imputación por evasión tributaria de gran magnitud.