Hace casi un año que no hay rastros de Lian Flores, la joven de 26 años que desapareció en La Plata (Buenos Aires) el 24 de febrero de 2025, y este lunes su familia recibió una pista relevante que podría reactivar la investigación y aportar datos clave para saber qué ocurrió en los momentos posteriores a su ausencia.

Según informaron fuentes cercanas al caso, la nueva pista surgió de análisis de cámaras de seguridad y testigos que no habían sido ubicados anteriormente, lo que permitió reordenar parte de la línea temporal de los hechos alrededor de la última vez que Lian fue vista caminando por la zona céntrica de la ciudad.

La familia de Lian sostuvo que este avance les devuelve fuerzas en medio de la incertidumbre que atravesaron en los últimos doce meses, y destacó que apelarán a cualquier herramienta de investigación para profundizar en las nuevas evidencias aportadas por los investigadores.

Las autoridades judiciales y policiales involucradas en la causa confirmaron que la investigación sigue activa y que se evalúan todas las líneas posibles, incluida la posibilidad de que surjan nuevos testigos o registros que permitan reconstruir con mayor detalle el recorrido de Lian en las horas previas a su desaparición.

Hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre la información que contiene la nueva pista, pero desde el equipo de búsqueda señalaron que podría abrir hipótesis que antes no estaban consideradas, y que por eso se están cruzando datos forenses, tecnológicos y testimoniales para verificar su veracidad y utilidad.

La causa continúa bajo la órbita del Juzgado de Garantías y la Fiscalía especializada en desapariciones, que trabajan en conjunto con la Policía bonaerense para mantener el operativo de búsqueda y determinar el paradero de Lian, en un trabajo que combina análisis de pruebas digitales, testimonios y mapas de geolocalización.

Los familiares, amigos y organizaciones de apoyo a familias de personas ausentes destacaron que la aparición de esta nueva pista representa un impulso emocional y operativo que los alienta a continuar con la lucha por hallar a Lian y llevar respuestas tras un año de angustia.