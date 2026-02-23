Publicidad
Salud y Bienestar > Salud y belleza

Cómo usar vinagre de manzana para brillo y frizz en el cabello

El vinagre de manzana se volvió un “elixir” casero para el cabello, ya que ayuda a equilibrar el pH, cerrar cutículas, reducir el frizz y aportar más brillo y suavidad cuando se usa correctamente como tratamiento después del lavado.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El vinagre de manzana tiene muchos beneficios para la salud capital. (Ilustrativo)

El vinagre de manzana, ingrediente común de cocina, se usa cada vez más como un tratamiento casero para el cabello porque puede ayudar a cerrar las cutículas del pelo y equilibrar el pH natural del cuero cabelludo, lo que se traduce en un efecto anti-frizz, mayor brillo y una textura más suave y manejable en el cabello. 

Esto sucede porque su temperatura ácida actúa sobre la superficie del pelo: al nivelar el pH y hacer que las cutículas se mantengan cerradas, el cabello refleja mejor la luz y se ve más brillante y menos encrespado, especialmente en climas húmedos o tras el uso de muchos productos. 

Cómo usarlo en casa paso a paso

  1. Diluir el vinagre: mezcla una parte de vinagre de manzana con 3 partes de agua (puede ajustarse según tu tipo de cabello).

  2. Lavar el cabello: lava como de costumbre con tu champú habitual. 

  3. Aplicar la mezcla: aplica la solución con spray o vertiéndola lentamente sobre el pelo húmedo, cubriendo bien de medios a puntas.

  4. Dejar actuar brevemente: espera unos minutos para que actúe.

  5. Enjuagar: aclara con agua fría o tibia, como lo haces normalmente. 

Consejos y precauciones

  • Probar primero: el vinagre es ácido, por lo que si nunca lo usaste, prueba en una pequeña sección de pelo para ver cómo reacciona tu cuero cabelludo. 

  • Frecuencia: no es necesario usarlo con cada lavado; muchas personas lo aplican una o dos veces por semana para mantener el equilibrio sin resecar el cabello. 

  • Olor: el aroma fuerte del vinagre suele disiparse al secarse, y también se puede mezclar con unas gotas de aceite esencial si te molesta.

Beneficios adicionales

Además de combatir el frizz y aportar brillo, el vinagre de manzana también puede eliminar residuos de productos acumulados en el cabello y ayudar a mantener un cuero cabelludo más saludable, lo que podría incluso favorecer el crecimiento con el tiempo.

