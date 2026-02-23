El vinagre de manzana, ingrediente común de cocina, se usa cada vez más como un tratamiento casero para el cabello porque puede ayudar a cerrar las cutículas del pelo y equilibrar el pH natural del cuero cabelludo, lo que se traduce en un efecto anti-frizz, mayor brillo y una textura más suave y manejable en el cabello.

Esto sucede porque su temperatura ácida actúa sobre la superficie del pelo: al nivelar el pH y hacer que las cutículas se mantengan cerradas, el cabello refleja mejor la luz y se ve más brillante y menos encrespado, especialmente en climas húmedos o tras el uso de muchos productos.

Cómo usarlo en casa paso a paso

Diluir el vinagre: mezcla una parte de vinagre de manzana con 3 partes de agua (puede ajustarse según tu tipo de cabello). Lavar el cabello: lava como de costumbre con tu champú habitual. Aplicar la mezcla: aplica la solución con spray o vertiéndola lentamente sobre el pelo húmedo, cubriendo bien de medios a puntas. Dejar actuar brevemente: espera unos minutos para que actúe. Enjuagar: aclara con agua fría o tibia, como lo haces normalmente.

Consejos y precauciones

Probar primero: el vinagre es ácido, por lo que si nunca lo usaste, prueba en una pequeña sección de pelo para ver cómo reacciona tu cuero cabelludo.

Frecuencia: no es necesario usarlo con cada lavado; muchas personas lo aplican una o dos veces por semana para mantener el equilibrio sin resecar el cabello.

Olor: el aroma fuerte del vinagre suele disiparse al secarse, y también se puede mezclar con unas gotas de aceite esencial si te molesta.

Beneficios adicionales

Además de combatir el frizz y aportar brillo, el vinagre de manzana también puede eliminar residuos de productos acumulados en el cabello y ayudar a mantener un cuero cabelludo más saludable, lo que podría incluso favorecer el crecimiento con el tiempo.