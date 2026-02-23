La muerte de Nemésio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien era jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abrió un vacío de poder que podría desencadenar un proceso de reconfiguración interna del cártel con varios aspirantes al liderazgo, según análisis de seguridad y reportes de inteligencia.

Entre los posibles sucesores más mencionados por especialistas figuran varios operadores de alto rango dentro del grupo:

Juan Carlos Valencia González (“El 03”) – vinculado históricamente a la estructura logística del CJNG y parte de la familia del Mencho, con rol en tráfico internacional de drogas y control de plazas estratégicas.

Audias Flores Silva (“El Jardinero”) – jefe criminal con presencia en varias regiones clave, incluyendo Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”) – implicado en operaciones del cartel, portos estratégicos como Manzanillo y reclutamiento de nuevos miembros.

Heraclio Guerrero Martínez (“Tío Lako”) – comandante con influencia en operaciones de huachicol y control territorial en Michoacán.

Ricardo Ruiz Velasco (“Doble R”) – líder delictivo con control de actividades en Guadalajara y área metropolitana.

La salida de El Mencho del mando plantea un escenario de potencial disputa interna entre estos candidatos, quienes cuentan con distintas bases de poder, vínculos operativos y control territorial dentro del CJNG. La falta de un liderazgo único podría provocar tensiones, luchas por plazas y un reacomodo de poder que, según expertos, podría escalonar la violencia en regiones bajo influencia del cártel.

También existen análisis que mencionan el peso de figuras familiares, como representantes de la estructura Gómez Valencia (“Los Cuinis”), que históricamente han tenido vínculos estrechos con el CJNG y podrían influir en la dirección del grupo tras la muerte de El Mencho.

En conjunto, la situación todavía es incierta: la desaparición de un líder con tanto poder deja un vacío estratégico y operativo que obligará a los operadores internos a consolidar poder rápidamente o enfrentar la fragmentación del cartel bajo disputas internas o presión de grupos rivales y fuerzas de seguridad.