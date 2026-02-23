Un policía ebrio manejaba con 2,19 g/l de alcohol y protagonizó un choque

Durante la mañana del domingo, un efectivo de la Policía de San Juan protagonizó un grave siniestro vial en el departamento Capital al conducir bajo un elevado nivel de alcohol en sangre. El implicado, identificado como Pablo Hernán Araoz Chirino, de 32 años y cabo en la Subcomisaría Buenaventura Luna de Rawson, perdió el control de su Fiat Palio mientras circulaba por la calle Comandante Cabot.

El lunes 23 de febrero de 2026 se conocieron detalles del hecho ocurrido en el tramo comprendido entre avenida España y Santiago del Estero. De acuerdo con fuentes policiales, el uniformado conducía bajo un elevado nivel de alcohol en sangre y terminó perdiendo el control del vehículo. El auto se desvió de su trayectoria, impactó contra una camioneta estacionada y luego colisionó de frente contra una pilastra de cemento del tendido eléctrico.

Publicidad

Tras el fuerte impacto, el dosaje realizado confirmó un resultado de 2,19 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente el límite permitido para conductores particulares. A pesar de la violencia del choque contra la estructura de cemento, el efectivo habría rechazado la atención médica ofrecida por el personal que acudió al lugar de los hechos.