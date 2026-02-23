Una empresa láctea de la provincia de Santa Fe se encuentra en una situación económica delicada y los trabajadores, así como los productores vinculados a su cadena, aguardan la aparición de un inversor interesado en inyectar capital que permita regularizar el pago de sueldos atrasados y sostener la actividad productiva que genera empleo en la región.

El conflicto se originó a partir de dificultades financieras acumuladas en la empresa, lo que derivó en demoras en los salarios de empleados y proveedores, generando preocupación entre quienes dependen de esa industria para su sustento.

Publicidad

Representantes de los trabajadores señalaron que la llegada de un socio inversor sería clave no solo para saldar las obligaciones laborales, sino también para incentivar la producción y la exportación de productos lácteos, un sector tradicionalmente relevante para la economía santafesina y nacional.

Las cámaras empresarias del sector y autoridades locales han señalado que se necesita una solución estratégica y urgente, ya que prolongar la incertidumbre podría implicar pérdidas de puestos de trabajo, impacto negativo en la cadena de proveedores y un efecto en el mercado regional.

Publicidad

Hasta el momento no se confirmó la llegada de un inversor definitivo, pero las conversaciones continúan entre representantes de la firma, potencial interesados y organismos públicos que buscan facilitar las negociaciones, así como evaluar incentivos que hagan viable la inversión en la planta santafesina.

La expectativa de empleados y productores es que este aporte de capital permita reactivar líneas de producción, fortalecer la competitividad de la empresa y asegurar que se cumplan las obligaciones salariales, evitando efectos negativos más profundos en la economía local.