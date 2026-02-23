Un nuevo video viralizado en redes sociales mostró a Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en una intensa discusión con los árbitros camino a los vestuarios tras la derrota 3-0 ante Los Ángeles FC, en el debut del equipo en la temporada de la Major League Soccer (MLS).

Las imágenes (previas a otras difundidas el fin de semana) exhiben a Messi visiblemente molesto con algunas decisiones arbitrales que, según él, influyeron en el resultado del encuentro. Camina detrás del cuerpo arbitral reclamando mientras los jueces se dirigen al túnel, y, en otro momento, su compañero Luis Suárez lo sujeta del brazo para evitar que la situación escale.

El video generó un revuelo en la MLS y en el ambiente futbolístico, ya que la liga inició una investigación preliminar para evaluar si su conducta pudo haber vulnerado alguna norma disciplinaria, como el acceso a zonas restringidas o la confrontación con oficiales.

Desde la Professional Referee Organization señalaron que Messi no ingresó al vestuario de los árbitros ni a un área prohibida, lo que podría ser clave para que no se apliquen sanciones más severas. La decisión final sobre posibles medidas disciplinares quedará a cargo de la MLS tras analizar el informe arbitral y el material audiovisual disponible.

Mientras tanto, en Inter Miami esperan que el capitán no reciba castigo y pueda estar disponible para los próximos compromisos del equipo, en medio de la frustración por un inicio de temporada con una derrota contundente.