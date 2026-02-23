Dictarán un seminario gratuito de guitarra en el Museo de la Historia Urbana

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa con su agenda de formación cultural y presenta un nuevo Seminario de Guitarra, destinado a toda la comunidad interesada en acercarse al mundo de la música desde una perspectiva técnica e histórica. La actividad estará a cargo del profesor Marcos Abarca y se desarrollará durante dos jornadas consecutivas.

El encuentro está preparado para este sábado 28 de febrero de 2026, en el horario de 17 a 19 horas, y tendrán como sede el Museo de la Historia Urbana (MHU), dependiente del municipio. La propuesta es de carácter gratuito y busca generar un espacio de aprendizaje accesible para vecinos y vecinas de todas las edades.

Contenidos del seminario

Durante las dos jornadas, los participantes podrán abordar contenidos fundamentales relacionados con el instrumento y su técnica. El programa incluye el origen y la evolución de la técnica guitarrística a lo largo de la historia, la composición y las partes del instrumento, así como aspectos básicos de su construcción.

Además, el seminario contempla un espacio dedicado a recomendaciones prácticas para el correcto cuidado y mantenimiento de la guitarra, un conocimiento esencial tanto para quienes se inician como para aquellos que ya tienen experiencia y desean preservar su instrumento en óptimas condiciones.

Una propuesta que fortalece el acceso a la cultura

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una política municipal orientada a fortalecer el acceso a la cultura, promover el aprendizaje artístico y generar espacios de encuentro para la comunidad. El seminario se inscribe en una serie de actividades formativas que el municipio impulsa en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de descentralizar la oferta cultural y acercar propuestas de calidad a los barrios.

El Museo de la Historia Urbana se consolida así como un escenario para la formación y la difusión cultural, albergando actividades que combinan la historia, el arte y la participación ciudadana.

Cómo inscribirse

Los interesados en participar del Seminario de Guitarra deben realizar su inscripción de manera anticipada, comunicándose telefónicamente con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Las líneas habilitadas son el 4215767 y el 4215777, con atención de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 horas.

Dado que los cupos son limitados, se recomienda a los interesados gestionar su lugar con la debida antelación. Para más información, también pueden acercarse personalmente a la sede de la Secretaría de Cultura en horario de atención al público.