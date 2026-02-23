Mauricio Macri se ha consolidado como uno de los solteros más codiciados del país tras confirmar su separación de Juliana Awada. Recientemente, el exmandatario fue visto como invitado en el casamiento por civil de Emily Lucius, mientras en el ámbito privado su vida sentimental toma un nuevo rumbo. Aunque surgieron versiones que lo vinculaban con Graciela Alfano y Guillermina Valdés —quien confesó haber rechazado una invitación suya para salir—, el empresario ahora dirige su atención hacia Natalia Graciano.

La noticia fue revelada en el ciclo "La mañana con Moria", donde el periodista Gustavo Méndez detalló el accionar del expresidente tras su ruptura anunciada el 12 de enero. Al respecto, Méndez relató: “Adivinemos, adivinemos, adivinemos. Mauricio Macri, que el 12 de enero anunció, junto con Juliana Awada, que estaban separados. Mauricio Macri parece que agarró la filcar, un día agarró la agenda de pendientes. Lo que sería esta nueva mujer que quiere conquistar el señor Mauricio Macri”.

La mujer que despierta el interés de Macri es una modelo de 49 años que tiene dos hijos con su expareja, el conductor Matías Martin, y que actualmente se encuentra alejada del radar mediático. Sobre este vínculo, el panelista profundizó: “El ex de ella es Matías Martin. Tienen dos hijos con Matías Martin. Una modelo preciosa, la gente igual no la tiene mucho en el radar: Natalia Graciano estaría en el radar del señor Mauricio”. Segundos después, reafirmó la información: “Natalia tiene 49 años, tiene dos hijos con Matías Martin y se alejó bastante del medio. Mauricio Macri está muy interesado en Natalia Graciano”.

Ante la revelación de este posible romance, Moria Casán expresó con su estilo característico: “Bueno, está muy bien, mi amor, está soltero. Tantos años de bragueta reprimida”. En este contexto de conquistas, también resurgieron las declaraciones de Graciela Alfano sobre su pasada intimidad con el empresario, sobre quien reveló que “era muy divertido en la cama”.