El indicador conocido como riesgo país, que refleja la sobretasa que paga Argentina para financiarse en mercados internacionales y sirve como termómetro de la confianza de inversores, se mantiene por encima de los 500 puntos básicos, pese a compras consistentes de dólares por parte del BCRA y un clima político relativamente positivo tras los resultados electorales y respaldo a reformas.

En lo que va de 2026, el Banco Central ya logró acumular cerca del 25 % de su meta anual de reservas, captando unos US$2.412 millones mediante compras en el mercado cambiario, una señal que apunta a reforzar la posición de reservas y a fortalecer la confianza cambiaria. Sin embargo, tras pagos a organismos internacionales y otras salidas de divisas, el saldo neto de las compras efectivas quedó acotado a alrededor de US$400 millones adicionales en las arcas del BCRA, lo que modera el impacto inmediato sobre la percepción del mercado global.

El riesgo país, medido por el JP Morgan EMBI+, se ubica actualmente alrededor de 519 puntos básicos, lo que indica que los inversores aún exigen una prima de riesgo significativa para prestar a Argentina frente a bonos estadounidenses, un nivel que, aunque mejor que valores históricos muy altos, todavía no baja de la marca de los 500 que muchos analistas consideran un umbral para mejorar significativamente el acceso al financiamiento externo.

Expertos señalan que esta falta de descenso por debajo de los 500 puntos responde a incertidumbres sobre la política monetaria y el ritmo de recuperación de la actividad económica, pese a señales de calma cambiaria y acumulación de reservas. En particular, el mantenimiento de tasas altas y un esquema monetario contractivo puede frenar la dinámica de entrada de capitales y limitar una compresión más profunda del spread exigido por los mercados.

En ese contexto, aunque la acumulación de dólar y el respaldo político generan expectativas favorables, todavía no se consolidan señales estructurales claras que empujen al riesgo país por debajo de los 500 puntos, un umbral que muchos inversores asocian con mayor solvencia y posibilidad de retorno gradual a los mercados internacionales de crédito.