La disminución de la natalidad en San Juan ya se refleja con claridad en el nivel inicial, donde las salas presentan menos alumnos que en años anteriores y las instituciones cuentan con vacantes disponibles en la mayoría de las zonas. El fenómeno impacta directamente en la organización escolar y en las proyecciones de matrícula para el ciclo lectivo 2026, que terminará de definirse en las primeras semanas de marzo.

Claudia Alvar Díaz, directora de Nivel Inicial, dependiente del Ministerio de Educación, confirmó a DIARIO HUARPE que la tendencia es sostenida y visible en las aulas. “Se observa una disminución en la cantidad de niños por sala. Anteriormente, los grupos de cinco años reunían entre 25 y 26 estudiantes, mientras que en la actualidad el promedio se ubica entre 15 y 20, lo que evidencia el impacto de la baja natalidad en el sistema educativo”, señaló.

Publicidad

La funcionaria explicó que el fenómeno también alcanza a las salas de tres años, donde la demanda sigue presente, aunque en menor medida que en períodos anteriores.

“En ese nivel la situación es similar: en su momento fue necesario ampliar la oferta para atender la demanda, pero actualmente se registra una reducción en la cantidad de inscripciones, aunque el servicio continúa siendo requerido por las familias”, indicó.

Publicidad

Reubicación de alumnos y vacantes disponibles

El proceso de reubicación para quienes no se inscribieron en diciembre se realizará los días 26 y 27 de febrero en escuelas sede designadas y difundidas oficialmente. “Las familias deben acercarse con el DNI del niño y serán atendidas por equipos móviles que asignarán vacantes en las instituciones con disponibilidad”, detalló la directora.

Según precisó, la cantidad de vacantes varía según la zona y cada establecimiento, aunque la disponibilidad es generalizada. “Son pocas las instituciones que no cuentan con lugares. La baja natalidad ha generado que la mayoría de los jardines disponga de cupos para quienes se acerquen en esta instancia”, afirmó.

Publicidad

Las zonas con mayor demanda continúan siendo Capital y Santa Lucía, aunque desde el área aseguran que todos los aspirantes podrán ser ubicados. “Existe una alta probabilidad de que cada niño obtenga su lugar, justamente porque la disminución de nacimientos ha liberado capacidad en el sistema”, agregó.

Matrícula real y organización del ciclo 2026

Otro aspecto señalado por las autoridades es el comportamiento de las inscripciones tardías. “Muchas familias optan por anotar a los niños durante febrero, por lo que recién en las primeras semanas de marzo se podrá establecer el porcentaje real de matrícula y realizar la comparación con el ciclo anterior”, explicó Alvar Díaz.

Finalmente, la directora destacó que el inicio de su gestión está orientado a fortalecer el acompañamiento institucional. “El objetivo principal es trabajar junto a los equipos directivos, supervisoras, instituciones y familias, brindando orientación y apoyo permanente para garantizar el funcionamiento del nivel inicial”, concluyó.