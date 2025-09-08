Lejos de esquivar el tema, la reconocida conductora Susana Giménez se pronunció sobre el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones a la prensa, la artista minimizó el impacto del revés sufrido por el partido del presidente Javier Milei. La comunicadora destacó que el propio jefe de Estado había anticipado un desenlace similar, por lo que el resultado no la tomó por sorpresa. Sus comentarios se produjeron en un encuentro informal con periodistas, a quienes inicialmente les había manifestado su desconocimiento al abordar asuntos de índole política.

A pesar de su inicial cautela, la insistencia de los reporteros la llevó a dar su parecer sobre el tema. “No me sorprendió el resultado porque Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El pueblo votó, el pueblo sabrá”, expresó la diva. Con estas frases, la presentadora se desmarcó de cualquier dramatismo asociado a la contienda. Además, agregó que la diferencia porcentual, aunque significativa, no era tan inesperada, especialmente considerando el tradicional apoyo a la oposición en municipios como La Matanza.

Las declaraciones de la celebridad, quien se define como no peronista, generaron diversas repercusiones en el ámbito mediático y político. Sus palabras, que en ocasiones anteriores han influido en el debate público, reflejan una postura de aparente indiferencia ante la situación.

Por otro lado, los medios aprovecharon para interrogar a la famosa sobre el noviazgo de su nieta Lucía Celasco con el futbolista de Boca Juniors, Nicolás Figal. Con una cuota de humor, afirmó: "Yo soy de San Lorenzo, qué lástima, pero no me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca". Lo que generó el vínculo cercano que prevalece con su familia en general.