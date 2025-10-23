La icónica conductora Susana Giménez arribó a Miami en las últimas horas y su presencia en el aeropuerto internacional de la ciudad causó una inmediata ola de preocupación. La diva fue vista siendo trasladada en una silla de ruedas por personal de asistencia, una imagen que rápidamente encendió las alarmas sobre su estado de salud.

Sin embargo, las versiones de su entorno y periodistas especializados se encargaron de disipar los rumores sobre una dolencia grave. Según trascendió, el uso de la silla de ruedas no se debió a un problema de salud urgente, sino a una cuestión de comodidad y rapidez en el traslado aeroportuario, una práctica habitual para figuras públicas o personas mayores que buscan agilizar el proceso de desembarque tras un vuelo largo.

El verdadero motivo del viaje: negocios e incendio

El viaje de Susana no fue de placer, sino de urgencia por un motivo vinculado a una de sus lujosas propiedades en la zona. La periodista Laura Ubfal reveló en el programa LAM (América TV) que la conductora viajó para resolver asuntos pendientes relacionados con una mansión que posee en Venetian Islands.

"Llegó a las cuatro de la mañana a Miami. Cuando bajó llamó la atención, fue vista en silla de ruedas, pero no es nada raro," explicó Ubfal, antes de ahondar en la razón del viaje: "Fue a ver qué pasa con su casa. Tiene una muy linda que compró a tres millones y ahora está valuada en nueve millones y medio de dólares".

El principal problema que llevó a la diva a tomar un avión de manera imprevista es que la propiedad sufrió un incendio debido a un cortocircuito. Si bien el seguro ya habría cubierto los daños, Susana tardó nueve meses en poder viajar para supervisar personalmente los arreglos y, según se deslizó en el mismo programa, evaluar la venta de la fastuosa residencia.