Estados Unidos comenzó a evacuar a parte del personal de su principal base militar en Medio Oriente, la Al Udeid Air Base en Qatar, en medio de una escalada de tensiones con Irán que generó advertencias de posibles ataques a instalaciones estadounidenses en la región.

Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters, algunos efectivos recibieron la recomendación de abandonar la base antes del miércoles por la noche como medida de precaución, en un contexto donde Teherán advirtió que podría responder a cualquier ataque contra su territorio con acciones dirigidas contra posiciones militares estadounidenses.

La medida, definida por funcionarios como un “ajuste de postura” más que una evacuación masiva, afecta a un número indeterminado de tropas y empleados, y fue confirmada por la Oficina Internacional de Medios de Qatar, que aclaró que responde a las “tensiones regionales actuales” y a la necesidad de proteger infraestructuras críticas y ciudadanos.

La base aérea de Al Udeid, ubicada en las afueras de Doha, es la mayor instalación militar estadounidense en la región y sede de comandos estratégicos para operaciones en Oriente Medio. En años recientes ya fue blanco de un ataque con misiles por parte de Irán, sin causar heridos, pero que elevó los niveles de preocupación sobre la seguridad de las fuerzas desplegadas.

El repliegue parcial se produce en medio de un clima de tensión que incluye protestas internas en Irán, advertencias cruzadas entre Washington y Teherán, y presiones internacionales para evitar una confrontación directa entre las potencias.

Hasta el momento, ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos ni la Cancillería de Qatar han ofrecido detalles adicionales sobre la escala del movimiento de tropas o si el retiro de personal afectará otras bases de la región. Las acciones subrayan la sensibilidad del escenario geopolítico y el riesgo de que la crisis evolucione hacia un conflicto más amplio.