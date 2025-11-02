Una violenta disputa, originada por viejas rencillas entre dos familias, culminó en un sangriento tiroteo durante la madrugada de este domingo. Los incidentes se produjeron minutos después de la medianoche en el interior del Lote Hogar 24, en La Bebida, Rivadavia. Específicamente, el enfrentamiento se localizó en el barrio Nuevo Cuyo e involucró a dos grupos familiares que residen a unos 50 metros de distancia y supuestamente mantienen una mala relación desde hace tiempo.

Fuentes judiciales descartaron que el móvil de los hechos estuviera relacionado con drogas o un intento de robo, atribuyendo la violencia directamente a estas disputas familiares de larga data.

Como resultado del tiroteo, dos personas resultaron heridas a balazos. Un adolescente recibió un disparo en una pierna, alojándose el proyectil en su pantorrilla. Una mujer, que según las fuentes sería su tía, terminó con un balazo en uno de sus muslos.

Ambos heridos recibieron asistencia médica. El adolescente fue trasladado al Hospital Rawson, donde le extrajeron el proyectil. La mujer, por su parte, fue derivada al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atenciones similares. Tras las curaciones y controles de rigor, ambos fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro.

La Policía intervino rápidamente tras el tiroteo. Efectivos de la Comisaría 38ª, con asiento en La Bebida, junto con la Motorizada, desplegaron un operativo en la zona. Se realizaron dos allanamientos, aunque estos no arrojaron resultados positivos en cuanto al secuestro de armas.

El caso está siendo investigado por los policías de la UFI Delitos Especiales, bajo las directivas del fiscal de turno de esa unidad. Horas después de los hechos, la policía de la UFI procedió a la detención de tres sospechosos señalados como los presuntos autores de los disparos.

Los detenidos fueron identificados mediante informaciones judiciales como Jorge Gustavo Horigueble, de 45 años; Ezequiel Báez, de 27; y Facundo Emanuel Báez, de 25. Los tres quedaron alojados en la Comisaría 38ª y serán trasladados para ser sometidos a pericias, con el fin de determinar si efectivamente fueron los autores de los disparos que hirieron al adolescente y a su tía.