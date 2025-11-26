La China Suárez se cansó y criticó duramente a Wanda Nara: "Es penoso"

La China Suárez se cansó de mantener el silencio y, después de ofrecer entrevistas a los programas de Mario Pergolini y Moria Casán, finalmente habló de todo en el ciclo Puro Show. La actriz se refirió, sin filtros, a la figura de Wanda Nara, un tema que se había mantenido innombrable para la novia de Mauro Icardi.

Durante la entrevista, La China Suárez respondió directamente a los rumores, que habían sido filtrados por el mismo ciclo, acerca de un supuesto "ejército de trolls de Wanda". Estos rumores indican que presuntas fanáticas de la mediática se organizarían para realizar comentarios despectivos en las redes sociales de la actriz.

El periodista Pampito fue directo al consultarle: "¿Qué te pasa cuando te enteras que la ex de tu actual está detrás de esta situación de organizar gente para que te insulte en las redes, o que sus amigas están detrás?". La respuesta de la China fue contundente: "A mi me da lastima en general, no es algo que me enoje o me de bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, encima debe gastar plata porque gratis no debe ser".

La actriz también reflexionó sobre la cobertura mediática de este conflicto, señalando que algunos medios prefieren la versión de la empresaria: "No le diría nada a Wanda si me la cruzo, no me van a sacar ningún título respecto a ese tema. Yo, diga lo que diga, hay muchos medios que están siempre pensando qué conviene, estar del lado de la parte que habla siempre y estar en contra de la parte que no habla".

Al mismo tiempo, la artista se refirió a los rumores sobre una supuesta amistad entre ellas, rumores que se intensificaron luego de un vivo de Instagram que compartieron durante la pandemia, antes de que el "Wandagate" se apoderara de la agenda.

La China explicó que dicha interacción fue casual: "Es como que vos hagas un vivo ahora y yo me meta a saludarte. En la pandemia todos lo hacíamos y se metía un montón de gente famosa". También aclaró el origen de una frase viralizada en ese momento: "El famoso "Me muero" fue por una frase que me pegó un amigo que se fue a vivir en México". Finalmente, la actriz criticó la forma en que el ambiente de la farándula interpreta estas interacciones: "El problema es que en este ambiente si le contesto una historia a alguien ya piensan que somos amigos. ¿En qué momento la amistad es eso?".

Con estas declaraciones, La China Suárez aseguró que nunca existió una amistad con Wanda Nara y, aunque fue cautelosa, indicó que más allá de generarle bronca, la actitud de la empresaria le produce "pena" por ser una persona que vive "pendiente de hacerle daño a otra persona".