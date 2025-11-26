Las autoridades de San Juan y la Quinta Región de Chile dejaron oficialmente habilitado este 26 de noviembre el Paso Internacional de Agua Negra, marcando el inicio de la temporada 2025-2026 de este corredor binacional que une ambos países a través de los Andes.

El acto de apertura se realizó en el Hito fronterizo ubicado en la línea divisoria entre Argentina y Chile, y contó con la presencia del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego y su par chileno Cristóbal Juliá de la Vega, además de autoridades locales y regionales de ambos países, entre ellas la ministra Laura Palma, el delegado presidencial Galo Luna, integrantes de Carabineros de Chile, Gendarmería del lado argentino, y diversos intendentes y consejeros regionales.

Publicidad

Durante la ceremonia, Orrego destacó la importancia de la apertura para la integración y el desarrollo regional: “Esta apertura del camino de Agua Negra tiene que ver con un esfuerzo común, con soñar en conjunto y trabajar por un destino compartido entre sanjuaninos, argentinos y chilenos. Es un paso que consolida nuestra hermandad, potencia la posibilidad de una futura ruta comercial y se funda en desafíos superados, como el récord de tránsito del año pasado y la cooperación ante emergencias sanitarias. Inaugurar nuevamente este paso fortalece los lazos entre ambas regiones y nos permite proyectar un futuro en el que trabajemos cada día mejor”.

Por su parte, Juliá de la Vega resaltó la cooperación bilateral y los proyectos a futuro: “Estamos consolidando una estrecha relación bilateral con San Juan y este es uno de los primeros pasos para lograr la verdadera integración. Esperamos que en no más de dos años podamos concretar la habilitación total del Paso de Agua Negra, tanto del lado argentino como del chileno. Vamos a seguir soñando con el túnel, para que estos hitos ocurran a 3.000 metros y no a 4.800”.

Publicidad

En cuanto a la infraestructura, el complejo fronterizo argentino incorporó importantes mejoras: refuerzo del sistema eléctrico, conectividad satelital móvil para mantener comunicaciones en tramos críticos, ampliación de los espacios de trabajo y descanso del personal, y un helipuerto operativo con estándares de seguridad para garantizar respuestas rápidas ante emergencias.

La apertura del Paso Internacional de Agua Negra no solo consolida un corredor turístico y comercial estratégico, sino que también reafirma la cooperación entre San Juan y la Quinta Región de Chile, promoviendo la integración, el desarrollo regional y la seguridad de quienes transitan por uno de los pasos fronterizos más altos y emblemáticos de los Andes.