La dueña de Burger King en la Argentina quiere vender la cadena de comida.

El grupo mexicano Alsea, propietario de Burger King en Argentina, analiza desprenderse de la operación local de la cadena de hamburgueserías. La decisión forma parte de un plan de desinversión regional que incluye México y Chile, donde también tiene la licencia de la marca.

El año pasado, Alsea ya había vendido la operación española de Burger King al fondo inglés Cinven. Ahora, el banco BBVA recibió el mandato para buscar posibles compradores, contactando fondos de inversión y grupos gastronómicos especializados en fast food, según informaron fuentes del sector.

Con poco más de 100 locales en funcionamiento, Burger King es actualmente la tercera cadena de hamburgueserías del país, detrás de McDonald’s y Mostaza. Desde la compañía aclararon: “La empresa no emite comentarios sobre rumores o especulaciones de mercado. Toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de nuestros canales institucionales”.

Aunque se concrete la venta, Alsea seguirá operando Starbucks en Argentina. En la región, la compañía también gestiona Domino’s, Chili’s y P. F. Chang’s. Entre los posibles interesados se mencionan Inverlat, Desarrolladora Gastronómica y el grupo ecuatoriano Int Food, actual operador de Wendy’s y KFC en el país.

Burger King fue fundada en 1953 en Jacksonville, Florida, y llegó a Argentina en 1989, inaugurando su primer local en Cabildo y Olazábal, Belgrano. Actualmente posee 118 restaurantes distribuidos en 11 distritos.

El contexto de caída del consumo, con retracción de ventas de hasta el 30% y aumento de costos que no pueden trasladarse a los precios, no impide que otras cadenas mantengan planes de expansión. En las últimas semanas, marcas como The Cheesecake Factory, Taco Bell, Decathlon, Hering, Kouples, Armani, Sandro Paris y Dolce & Gabbana han confirmado su llegada o regreso al país.

