Fabián Gramajo, candidato a diputado nacional de Fuerza San Juan, criticó al presidente Javier Milei por las promesas incumplidas y puso el foco en el costo social del actual plan económico, desmintiendo que el ajuste esté siendo absorbido por la denominada "casta". Además, marcó diferencias con el oficialismo provincial

El candidato a diputado nacional, dijo en el Café de la Política que “Milei dijo que la casta iba a pagar el ajuste, pero indudablemente la casta son los jubilados, los abuelos", lanzó, identificando a los sectores de la tercera edad como las principales víctimas de las políticas implementadas.

Publicidad

El candidato de Fuerza San Juan no se limitó a señalar a los damnificados, sino que también desarmó otra de las promesas de Milei, al señalar un empeoramiento de la situación social: "Milei está cumpliendo con su mensaje de campaña y no está dejando un pobre en la Argentina", ironizó, para luego agregar con dramatismo: "La gente ya no tiene para comer". Con esta frase, Gramajo sugirió que la política de ajuste del Gobierno Nacional no ha erradicado la pobreza, sino que ha profundizado la indigencia, llevando la situación económica de muchas familias a un punto límite.

En un concepto que abarca las consecuencias más amplias de la política económica libertaria, Gramajo sostuvo que el país no ha encontrado un rumbo de estabilidad y crecimiento, sino una profundización de la dependencia. "Salimos a buscar ayuda, a seguir endeudándonos, nada", señaló, criticando la estrategia de financiamiento internacional y la ausencia de un plan sólido que prescinda del endeudamiento externo.

Publicidad

La crítica del candidato de Fuerza San Juan se enmarca en la recta final hacia las elecciones, donde el peronismo sanjuanino busca consolidar su presencia en el Congreso Nacional, utilizando el descontento social con las políticas de Milei como eje de su campaña. El mensaje de Gramajo es un llamado de atención sobre las promesas fallidas y el impacto real del ajuste en la provincia y el país.

Críticas al oficialismo provincial

Fabián Gramajo criticó al Gobierno de San Juan afirmando que “recorro toda la provincia y tenemos un gobierno ausente en Albardón, en Rawson, en los departamentos Cordilleranos”, afirmó además que “a esto lo digo con el ánimo de que mejoren las cosas para la gente".

Publicidad

En este sentido, Gramajo reconoció que es positivo que las autoridades provinciales visiten Chimbas, pero advirtió que “espero que el desembarco en Chimbas no sea solo para buscar votos en época electoral”.

Por último, el candidato a diputado nacional de Fuerza por San Juan, dijo que “el Gobierno tiene que desembarcar con más viviendas, más seguridad, obras de pavimento y mejorando el servicio de salud".

Textuales

Fabián Gramajo / Candidato a diputado nacional de Fuerza San Juan