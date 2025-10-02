Huarpe Deportivo > Cronograma
Torneo Senior de tenis en San Juan: programación completa para este jueves
POR REDACCIÓN
El Torneo Senior Grado 1 continúa este jueves 2 de octubre en San Juan con una intensa jornada de partidos en distintas categorías. La competencia se desarrolla en los clubes Hispano y Lawn Tennis, con encuentros que comienzan a las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 20 horas.
Categorias
- C- Categoría Caballeros
- D- Categoría Damas
- DM- Categoría Dobles Mixtos
- DD - Dobles Damas
- DC - Dobles Caballeros
Programación de partidos – Jueves 2 de octubre
9:00 horas
- D 60: Miniussi vs Ramella (Hispano)
10:00 horas
- C 55: Rodríguez R vs Santa Cruz (Hispano)
- C 40: Fernández T vs Danessi (Hispano)
10:30 horas
- C 60: Montaldo vs Bilardo (Hispano)
- C 75: Pérez Sciu vs Filip (Hispano)
11:00 horas
- C 65: Lugones vs Peralta (Hispano)
- C 65: Rivarola vs Lieb (Hispano)
- Ore vs Sileoni (Hispano)
14:00 horas
C 55: Linares vs Kapobel (Lawn Tennis)
14:30 horas
C 35: Bibiloni vs De Luca (Lawn Tennis)
15:00 horas
- C 50: Balinotti vs Petrignani (Hispano)
- C 19: Barón vs Beltrán (Lawn Tennis)
15:30 horas
- C 40: Jalil vs Aguirre (Hispano)
- C 40: Ávalos vs Guillén (Hispano)
16:00 horas
- C 45: Ruaró vs Godoy (Lawn Tennis)
- DC C60: Tulle/Lareo vs Ramella/Najt (Hispano)
16:30 horas
- C 40: Oppedisano vs De Luca (Lawn Tennis)
- DM 40: Frutos/Damone vs Gigantino/Montivero (Hispano)
17:30 horas
C 45: Furfuro vs Sánchez (Hispano)
18:00 horas
- C 35: Valles vs Paladino (Hispano)
- D 50: Rodríguez vs Basañez (Lawn Tennis)
- C 35: Daud vs Ávalos (Hispano)
- C 19: Mazzei vs Ruarte (Lawn Tennis)
- C 35: Riol vs Danesi (Hispano)
- DD 40: Vecsilir/Lennon vs Moreira/Jofré (Hispano)
- D 55: Pérez G vs Campos (Hispano)
19:00 horas
- DM 40: Fernández T/Paez vs Aracena/Aguirre (Hispano)
- DC 35: Frutos/Furfuro vs Bibiloni/Aguilar (Hispano)
20:00 horas
DM 19: Ávalos/Peña vs Paladino/García (Hispano)
Los aficionados podrán seguir los encuentros de Caballeros, Damas y Dobles en los clubes correspondientes, con encuentros que prometen gran nivel competitivo y entusiasmo entre los participantes.
La segunda jornada de competencia en los Juegos Nacionales Evita dejó una destacada actuación de la delegación sanjuanina. Con el deporte adaptado como gran protagonista, la provincia alcanzó doce medallas en natación, atletismo, powerlifting, ciclismo y tenis de mesa, reafirmando el crecimiento del deporte inclusivo.