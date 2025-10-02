El Torneo Senior Grado 1 continúa este jueves 2 de octubre en San Juan con una intensa jornada de partidos en distintas categorías. La competencia se desarrolla en los clubes Hispano y Lawn Tennis, con encuentros que comienzan a las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 20 horas.

Categorias

C- Categoría Caballeros

D- Categoría Damas

DM- Categoría Dobles Mixtos

DD - Dobles Damas

DC - Dobles Caballeros

Programación de partidos – Jueves 2 de octubre

9:00 horas

D 60: Miniussi vs Ramella (Hispano)

10:00 horas

C 55: Rodríguez R vs Santa Cruz (Hispano)

C 40: Fernández T vs Danessi (Hispano)

10:30 horas

C 60: Montaldo vs Bilardo (Hispano)

C 75: Pérez Sciu vs Filip (Hispano)

11:00 horas

C 65: Lugones vs Peralta (Hispano)

C 65: Rivarola vs Lieb (Hispano)

Ore vs Sileoni (Hispano)

14:00 horas

C 55: Linares vs Kapobel (Lawn Tennis)

14:30 horas

C 35: Bibiloni vs De Luca (Lawn Tennis)

15:00 horas

C 50: Balinotti vs Petrignani (Hispano)

C 19: Barón vs Beltrán (Lawn Tennis)

15:30 horas

C 40: Jalil vs Aguirre (Hispano)

C 40: Ávalos vs Guillén (Hispano)

16:00 horas

C 45: Ruaró vs Godoy (Lawn Tennis)

DC C60: Tulle/Lareo vs Ramella/Najt (Hispano)

16:30 horas

C 40: Oppedisano vs De Luca (Lawn Tennis)

DM 40: Frutos/Damone vs Gigantino/Montivero (Hispano)

17:30 horas

C 45: Furfuro vs Sánchez (Hispano)

18:00 horas

C 35: Valles vs Paladino (Hispano)

D 50: Rodríguez vs Basañez (Lawn Tennis)

C 35: Daud vs Ávalos (Hispano)

C 19: Mazzei vs Ruarte (Lawn Tennis)

C 35: Riol vs Danesi (Hispano)

DD 40: Vecsilir/Lennon vs Moreira/Jofré (Hispano)

D 55: Pérez G vs Campos (Hispano)

19:00 horas

DM 40: Fernández T/Paez vs Aracena/Aguirre (Hispano)

DC 35: Frutos/Furfuro vs Bibiloni/Aguilar (Hispano)

20:00 horas

DM 19: Ávalos/Peña vs Paladino/García (Hispano)

Los aficionados podrán seguir los encuentros de Caballeros, Damas y Dobles en los clubes correspondientes, con encuentros que prometen gran nivel competitivo y entusiasmo entre los participantes.