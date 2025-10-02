Publicidad
Torneo Senior de tenis en San Juan: programación completa para este jueves

El Torneo Senior Grado 1 en San Juan continúa este jueves 2 de octubre con partidos en diferentes categorías: Caballeros, Damas, Dobles Mixtos y Dobles.

Hace 1 hora
La programación del Torneo Senior Grado 1 en San Juan incluye categorías caballeros, damas y dobles, con encuentros durante toda la jornada.

El Torneo Senior Grado 1 continúa este jueves 2 de octubre en San Juan con una intensa jornada de partidos en distintas categorías. La competencia se desarrolla en los clubes Hispano y Lawn Tennis, con encuentros que comienzan a las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 20 horas.

Categorias

  • C- Categoría Caballeros
  • D- Categoría Damas
  • DM- Categoría Dobles Mixtos
  • DD - Dobles Damas
  • DC - Dobles Caballeros

Programación de partidos – Jueves 2 de octubre

9:00 horas

  • D 60: Miniussi vs Ramella (Hispano)

10:00 horas

  • C 55: Rodríguez R vs Santa Cruz (Hispano)
  • C 40: Fernández T vs Danessi (Hispano)

10:30 horas

  • C 60: Montaldo vs Bilardo (Hispano)
  • C 75: Pérez Sciu vs Filip (Hispano)

11:00 horas

  • C 65: Lugones vs Peralta (Hispano)
  • C 65: Rivarola vs Lieb (Hispano)
  • Ore vs Sileoni (Hispano)

14:00 horas

  • C 55: Linares vs Kapobel (Lawn Tennis)

14:30 horas

  • C 35: Bibiloni vs De Luca (Lawn Tennis)

15:00 horas

  • C 50: Balinotti vs Petrignani (Hispano)
  • C 19: Barón vs Beltrán (Lawn Tennis)

15:30 horas

  • C 40: Jalil vs Aguirre (Hispano)
  • C 40: Ávalos vs Guillén (Hispano)

16:00 horas

  • C 45: Ruaró vs Godoy (Lawn Tennis)
  • DC C60: Tulle/Lareo vs Ramella/Najt (Hispano)

16:30 horas

  • C 40: Oppedisano vs De Luca (Lawn Tennis)
  • DM 40: Frutos/Damone vs Gigantino/Montivero (Hispano)

17:30 horas

  • C 45: Furfuro vs Sánchez (Hispano)

18:00 horas

  • C 35: Valles vs Paladino (Hispano)
  • D 50: Rodríguez vs Basañez (Lawn Tennis)
  • C 35: Daud vs Ávalos (Hispano)
  • C 19: Mazzei vs Ruarte (Lawn Tennis)
  • C 35: Riol vs Danesi (Hispano)
  • DD 40: Vecsilir/Lennon vs Moreira/Jofré (Hispano)
  • D 55: Pérez G vs Campos (Hispano)

19:00 horas

  • DM 40: Fernández T/Paez vs Aracena/Aguirre (Hispano)
  • DC 35: Frutos/Furfuro vs Bibiloni/Aguilar (Hispano)

20:00 horas

  • DM 19: Ávalos/Peña vs Paladino/García (Hispano)

Los aficionados podrán seguir los encuentros de Caballeros, Damas y Dobles en los clubes correspondientes, con encuentros que prometen gran nivel competitivo y entusiasmo entre los participantes.

