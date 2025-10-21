El Ministerio de Gobierno informó que RedTulum, el sistema de transporte público de San Juan, ya se encuentra disponible en Google Maps, marcando un paso importante en la modernización de la movilidad provincial. A partir de ahora, los usuarios pueden consultar rutas, paradas y horarios programados de todas las líneas de colectivos directamente en la aplicación, disponible para Android, iOS y en versión web.

La integración permite planificar viajes con antelación, indicando hora de salida o llegada, y recibir indicaciones paso a paso durante todo el trayecto, incluyendo caminatas hasta la parada de origen y desde la de destino. Además, cuenta con la función Live View, que superpone flechas y direcciones en la pantalla del celular para guiar al usuario en tiempo real.

Entre los beneficios destacan la optimización de rutas e itinerarios, navegación sencilla y multifuncional, información actualizada sobre demoras o interrupciones, y la posibilidad de descargar mapas para usarlos sin conexión a internet. También ofrece opciones personalizadas según accesibilidad o condiciones a bordo, facilitando la elección del viaje más cómodo para cada pasajero.

La integración de RedTulum en Google Maps no solo beneficia a los usuarios, sino que también aporta ventajas institucionales, ampliando la visibilidad global del sistema y permitiendo que la información sobre transporte se use para una planificación más participativa y transparente.