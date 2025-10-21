Publicidad
Cristian Andino encabezó encuentro con profesionales sobre educación, innovación y economía

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, lideró un conversatorio con más de 120 profesionales de distintos sectores con el objetivo de articular propuestas concretas para la provincia.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Durante el espacio se abordaron temas vinculados a educación, innovación tecnológica, desarrollo económico y planificación estratégica. (Foto gentileza)

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, encabezó un conversatorio que reunió a más de 120 profesionales de diversos sectores de la provincia. Durante el encuentro, se abordaron temas clave como educación, innovación tecnológica, desarrollo económico y planificación estratégica, en un marco de diálogo que valoró la visión y el conocimiento de los participantes.

Andino destacó la importancia de escuchar a los profesionales y la contribución de cada sector productivo al desarrollo estratégico de San Juan. “Todos los sectores de la provincia tienen algo valioso para aportar. Tenemos que escuchar a cada sanjuanino y sanjuanina, porque en cada uno hay una idea, una propuesta y una esperanza de futuro”, afirmó.

El conversatorio concluyó con el compromiso de fortalecer los espacios de participación ciudadana y de articular propuestas concretas que permitan transformar la realidad provincial desde una mirada federal, inclusiva y con arraigo local. La iniciativa refuerza el objetivo de Andino de integrar la voz de los profesionales en la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo de San Juan.

