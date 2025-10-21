El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, encabezó un conversatorio que reunió a más de 120 profesionales de diversos sectores de la provincia. Durante el encuentro, se abordaron temas clave como educación, innovación tecnológica, desarrollo económico y planificación estratégica, en un marco de diálogo que valoró la visión y el conocimiento de los participantes.

Andino destacó la importancia de escuchar a los profesionales y la contribución de cada sector productivo al desarrollo estratégico de San Juan. “Todos los sectores de la provincia tienen algo valioso para aportar. Tenemos que escuchar a cada sanjuanino y sanjuanina, porque en cada uno hay una idea, una propuesta y una esperanza de futuro”, afirmó.

El conversatorio concluyó con el compromiso de fortalecer los espacios de participación ciudadana y de articular propuestas concretas que permitan transformar la realidad provincial desde una mirada federal, inclusiva y con arraigo local. La iniciativa refuerza el objetivo de Andino de integrar la voz de los profesionales en la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo de San Juan.