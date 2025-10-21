El matrimonio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, una de las parejas más emblemáticas del mundo del fútbol y la farándula argentina, llegó a su fin tras 18 años juntos y tres hijos en común: Bastián, Lola y Emma. En medio de los recientes rumores de supuestas infidelidades que rodearon al extécnico de River Plate, la modelo decidió dar un paso al costado y empezar un nuevo capítulo en su vida.

Recientemente incorporada a la competencia de cocina más importante de la televisión, Masterchef Celebrity, Anderson se ha mostrado serena y reflexiva sobre su pasado. En un diálogo con el ciclo Desayuno Americano, la modelo expresó su profunda gratitud por la historia vivida junto al exfutbolista. "Estoy muy agradecida a la vida, a Dios y al universo por todo lo que viví, por mis hijos. Todo fue tan lindo que no tengo más que palabras de agradecimiento", afirmó.

Publicidad

Sin embargo, cuando el movilero fue directo al consultarle si consideraría volver a formar una pareja con un deportista de alto rendimiento, la respuesta de Evangelina fue contundente y sin medias tintas, marcando un final definitivo para esa etapa de su vida. "¿Si estaría de vuelta con un jugador? No, no, basta", sentenció de manera tajante.

Aprovechando el momento, la figura mediática se tomó un tiempo para reflexionar sobre los estereotipos que históricamente han rodeado a las mujeres de futbolistas, conocidas popularmente como "botineras". Con firmeza, Anderson puso en valor su crecimiento personal y profesional, dejando claro que su identidad va mucho más allá de su vínculo con Demichelis.

Publicidad

"Yo estudié mucho los años que viví afuera: estudié marketing, fui maestra de inglés, oratoria y me recibí de profesora de yoga. Hice de todo y, además, crié a tres hijos", concluyó la modelo, desmintiendo con sus palabras la imagen de una mujer dedicada únicamente a su relación y reafirmando su apuesta por un camino de crecimiento propio, lejos de las canchas de fútbol.