Guillermina Valdés es una mujer acostumbrada a las miradas y a los flashes, pero detrás de su faceta pública como empresaria y actriz, su vida personal siempre ha estado bajo la lupa, especialmente después de su resonante separación de Marcelo Tinelli, ocurrida en mayo de 2022. Hoy, a la distancia, Valdés se atreve a abrir su corazón y confiesa el "trauma" que arrastra de sus relaciones pasadas y cómo este sentimiento frena su ímpetu a la hora de volver a apostar al amor.

En una reciente entrevista, la modelo fue consultada sobre su situación sentimental actual, y aunque se mostró tranquila y enfocada en sus proyectos y en su hijo Lorenzo, reconoció una profunda barrera emocional. "Estoy muy abierta, pero a la vez tengo miedo de volver a fracasar," confesó la ex de Tinelli, dejando al descubierto una vulnerabilidad que pocos conocían.

Publicidad

Esta frase revela no solo el impacto de su última separación, sino también el peso de su historia, marcada por el fin de su matrimonio de catorce años con Sebastián Ortega y, posteriormente, la ruptura con el conductor de ShowMatch. La idea de "fracaso" en el plano sentimental parece ser una mochila pesada para la actriz, quien, pese a su apertura, prefiere mantener la cautela.

"A mí me gusta la situación del amor, reconozco que me gusta estar enamorada, pero la verdad es que sola la estoy pasando muy bien," aseguró Valdés, encontrando un refugio en la autonomía y en la soltería consciente.

Publicidad

Si bien la separación con Tinelli se dio, según ambos, "en muy buenos términos" y con respeto por el hijo que tienen en común, es innegable que el cierre de una historia de casi diez años deja heridas profundas. La empresaria ha buscado mantener el bajo perfil en cuanto a su vínculo con el conductor, evitando opinar sobre sus nuevos proyectos para no seguir ligada a un pasado que intenta dejar atrás.

La revelación de su "miedo al fracaso" resuena como un eco de la presión constante a la que estuvo sometida por ser pareja de dos figuras tan influyentes en los medios. "Pareciera que siempre tengo que demostrar un poco más, por venir del palo de la moda, ser rubia y ser 'la mujer de' o 'la ex de'. Es como si tuviera que estar a prueba todo el tiempo," había reflexionado Guillermina tiempo atrás.

Publicidad

Hoy, la artista de 48 años parece estar en una etapa de autoconocimiento, disfrutando de su libertad y estableciendo nuevas reglas. "Creo que mi próxima pareja tendrá que entender eso también," advierte, dejando claro que quien se acerque deberá respetar la libertad que tanto le costó conquistar. La posibilidad de un nuevo amor está abierta, pero el trauma del fracaso se ha convertido en un vigilante silencioso de su corazón.