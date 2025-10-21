Un violento episodio ocurrido durante el fin de semana en la localidad santiagueña de Quebrachos terminó con un joven muerto y varios heridos. La riña se originó luego de una carrera de caballos en la que surgieron conflictos por apuestas millonarias impagas tras la victoria de un competidor santafesino sobre un jinete local.

Según informaron fuentes oficiales y medios locales, la discusión comenzó entre apostadores de Santa Fe y de la zona, quienes reclamaban pagos no realizados. La situación escaló rápidamente y derivó en una pelea con armas blancas. Durante el enfrentamiento, un agresor apuñaló a un asistente y minutos después subió a una camioneta para atropellar deliberadamente a varias personas que intentaban huir.

Jonathan Morel, de 23 años, fue una de las víctimas fatales. Fue trasladado de urgencia al hospital de Sumampa, pero falleció en el camino debido a la gravedad de las heridas. Otros dos jóvenes de 25 y 27 años también resultaron heridos y permanecen internados recibiendo atención médica.

El principal sospechoso del ataque es Pedro Alberto Kreder, quien tras los hechos se dio a la fuga. Su abogado aseguró que planea entregarse “en las próximas horas”, lo que podría acelerar la acción judicial en su contra.

La causa quedó bajo la jurisdicción del fiscal Martín Silva, quien ordenó la realización de la autopsia de la víctima y el relevamiento de pruebas en la zona. La policía desplegó un operativo para dar con Kreder y garantizar la seguridad en el área afectada.