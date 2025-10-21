L-Gante no encuentra paz y nuevamente protagoniza un escándalo mediático que trasciende el plano musical. Tras un vínculo con altibajos, el referente de la cumbia 420 emitió un comunicado oficial para anunciar la desvinculación de su exmánager, Maxi "El Brother". Sin embargo, la noticia no terminó allí, ya que el cantante decidió ir más allá y presentó una denuncia penal por estafa y malversación de fondos contra su exrepresentante.

Pero la verdadera bomba explotó al conocerse quién es la persona que lo asesorará legalmente: el Dr. Agustín Rodríguez, reconocido por ser el abogado de Eugenia "China" Suárez. Esta decisión no solo marca un quiebre profesional para L-Gante, sino que inevitablemente lo acerca al círculo íntimo de la actriz y, por lo tanto, lo aleja de Wanda Nara, con quien había mantenido un cercano vínculo personal y mediático.

La elección del letrado es significativa, ya que históricamente L-Gante se había manejado con el Dr. Nicolás Payarola, quien es también el abogado de Wanda Nara. Si bien el Dr. Rodríguez aclaró que su colega habría decidido dar un paso al costado en la representación de L-Gante, no descartó que su estudio asuma en el futuro también los asuntos penales del artista, además de los civiles.

La denuncia contra "El Brother" se enfoca en presunto mal manejo de dinero. Fuentes cercanas a la causa señalaron que se investiga por qué el exmánager "no tiene propiedades a su nombre, jamás tenía plata encima y no pagaba la cuota por falta de dinero".

Asimismo, esta nueva acción legal se cruza con una demanda anterior en Uruguay, donde productores habían denunciado a L-Gante por incumplimiento de contrato y no presentarse a shows ya abonados. Según la información, el artista no podía salir del país debido a causas penales abiertas en Argentina. Ahora, las demandas uruguayas apuntarían contra "El Brother", Payarola y su asistente, Lourdes, por no devolver US$ 34.100 (cerca de 50 millones de pesos) cobrados por adelantado.