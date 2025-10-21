Racing afronta este miércoles la primera semifinal de la Copa Libertadores 2025 ante Flamengo en el estadio Maracaná, con la preocupación de que su principal figura, Adrián “Maravilla” Martínez, está al límite de amarillas. Si recibe una tarjeta mañana, se perdería la revancha en Avellaneda la próxima semana.

El delantero, conocido por su juego físico y disruptivo para los rivales, acumula cuatro amarillas en el torneo: dos en la fase de grupos frente a Colo-Colo y Fortaleza, y dos en los partidos de ida de las series frente a Peñarol y Vélez. “En mi carrera tengo más rojas que goles… siempre pegué en todo lugar donde jugué”, reconoció Martínez en diálogo con ESPN, mostrando total honestidad sobre su estilo.

Publicidad

A pesar de la situación, el goleador aseguró que no modificará su manera de jugar: “Obviamente hay que cuidarse un poquito más de lo normal, pero no voy a cambiar el juego porque es lo que nos trajo hasta acá. Estoy más preocupado por la amarilla que por hacer un gol”, bromeó. También destacó que el plantel cuenta con otros delanteros capaces de asumir la responsabilidad si él queda inhabilitado.

El partido en el Maracaná comenzará a las 21:30 y será dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, con Racing buscando dar un paso más hacia la final del certamen continental.