Tras ser trasladada grave al Hospital Doctor Guillermo Rawson, la mujer que fue atropellada por un camión en Rivadavia, cuando esta bajaba de un colectivo junto a su hija, ha fallecido, según informaron desde el nosocomio. La mujer tenía graves lesiones de las cuales no se pudo recuperar. La menor continúa internada.

En horas de la tarde de este miércoles se conoció a triste noticia de que la joven mamá de 22 años, Milagros Aldana Agüero Martínez, quien había sido atropellada por un camión, falleció en el hospital.

La mujer viajaba en un colectivo y al bajarse de la unidad con su pequeña hija de 4 años, en Avenida José Ignacio de la Roza y calle Pellegrini, en la zona de La Bebida, en Rivadavia, trató de cruzar la calle por atrás del colectivo y no vio que se aproximaba el camión. El conductor del pesado rodado no tuvo tiempo de frenar, las atropelló y arrastró a ambas por algunos metros, según contaron testigos, quienes no podían creer lo que estaban viendo.

Tanto la niña de 4 años como la mamá fueron trasladadas en ambulancias hasta el Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde quedaron internadas en estado delicado, aunque la mamá se encontraba con un cuadro más grave.

Según trascendió de fuentes judiciales, tras conocerse el deceso de la mamá de la nena de 4 años, se informó que la menor se encuentra estable, pero en estado delicado.

Comisaría 34ª se hizo cargo del hecho y bajo directivas del Tercer Juzgado Correccional, el conductor del camión de 54 años, junto al vehículo, fueron trasladados a dicha sede policial. El conductor, de quien no trascendió la identidad, fue en calidad de detenido por una causa de lesiones graves, aunque ahora la carátula cambiará por el fallecimiento de una de las partes involucradas en el siniestro vial.

Personal de Criminalística trabajó en el lugar recogiendo datos y huellas para tratar de recrear al accidente y así aportar datos a la causa, que servirán para determinar responsabilidades. En cuanto al chofer del camión, se le practicó un dosaje de sangre cuyos resultados serán remitidos a la Justicia.

Con esta lamentable novedad, el hecho cambia de juzgado y será ahora el Ministerio Público Fiscal a través de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Adrián Riveros, quienes investigarán el caso.